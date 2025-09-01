क्या दूध नॉनवेज है? पोस्टर लेकर सड़क पर उतरा शख्स, जब पुलिस ने पकड़ा तो किया चौंकाने वाला खुलासा

Non Veg Milk Add in Khandwa: मध्य प्रदेश के खंडवा से अजब-गजब मामला सामने आया है. यहां एक शख्स को हाथों में पोस्टर लिए दूध को 'नॉन वेज प्रोडक्ट' बताते हुए देखा गया है. भारतीय संस्कृति की प्राचीन और पवित्र परंपरा को धूमिल करने के आरोप ने पुलिस ने युवक के खिलाफ एक्शन लिया है. वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई है.

"दूध मांसाहार है"

मामला खंडवा के आनंद नगर का है. यहां एक युवक के विरुद्ध मामला तब गंभीर हो गया जब उसे सड़क पर एक अजीबो-गरीब पोस्टर लिए देखा गया. पोस्टर पर लिखा था "दूध मांसाहार है." भारतीय संस्कृति में दूध को जहां पवित्र माना जाता है पूजा-पाठ में इस लिक्विड का उपयोग किया जाता है वहीं दूध को नॉन वेज कहकर उसका प्रचार करना, इस युवक को भारी पड़ गया. युवक के इस कृत्य से नाराज हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और युवक को पुलिस के हवाले किया

युवक ने बताई चौंकाने वाली बात

पुलिस गिरफ्त में आए युवक ने बताया कि वो एक NGO से जुड़ा हुआ है. और उसे दूध को मांसाहारी बता कर उसका प्रचार करने का काम एक संस्था द्वारा मिला है. लोगों की मानसिकता बदलने के लिए युवक से ऐसा प्रचार करवाया गया है. वहीं युवक के इस कृत्य से हिंदू संगठन के लोगों ने घोर निंदा जताई है. संगठन के लोगों का कहना है कि गाय हमारी माता है और दूध जैसे शुद्ध तरल पदार्थ के बारे में ऐसा कहना हमारे धर्म और संस्कृति पर वार करने जैसा है.

क्या होता है नॉन वेज मिल्क

अगर आप सोच रहें कि नॉन वेज मिल्क जैसी चीज होती है या नहीं, तो आपको बता दें कि नॉन वेज मिल्क का प्रचलन विदेशी देशों में अधिक है. नॉन वेज मिल्क को लेकर ही भारत- अमेरिका के बीच 500 करोड़ डॉलर वाला व्यापार समझौता रुक गया. अमेरिका का कहना है कि भारत में भी अनेरिका के नॉन वेज मिल्क का सप्लाई होना चाहिए जबकि भारत इस बात के लिए कभी राजी नहीं होगा.

वहीं नॉन वेज मिल्क बनाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों में दूध देने वाली गाय या अन्य पशुओं के चारे में मीट, मछली, या फिर सूअर और घोड़े का खून मिलाकर देते है. इस तरह का चारा देने से दूध देने वाली गाय या बाकी पशु हेल्दी होते है और ज्यादा मात्रा में दूध देते है ऐसा माना जाता है.