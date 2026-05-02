सावधान! ओंकारेश्वर में नाव में सवारी बैठाई तो सीधे लाइसेंस रद्द, जबलपुर हादसे के बाद अलर्ट

Khandwa News: मध्य प्रदेश के बरगी बांध में क्रूज हादसे के बाद नदियों, बांधो और बड़े जल स्रोतों में क्रूज और नाव संचालन को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है. खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग क्षेत्र में भी नर्मदा नदी में नाव संचालकों को कठोर हिदायतें दी गई हैं. नगर पंचायत ओंकारेश्वर ने आदेश जारी करते हुए तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को बिना लाइफ जैकेट नाव में सवारी बैठाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. जो भी नाव चालक इस आदेश का उल्लंघन करेगा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.

ओंकारेश्वर में नदी के दोनों किनारों पर अलग-अलग मंदिर हैं. एक तरफ ममलेश्वर महादेव मंदिर है और दूसरी तरफ ओंकारेश्वर महादेव मंदिर. नदी के एक घाट से दूसरे घाट पर जाने के लिए तीर्थ यात्री नांव की सवारी करते हैं. साथ ही ओमकार पर्वत की परिक्रमा भी नांव के जरिए होती है. इसलिए यहां नावों का संचालन होता है. लगभग ढाई सौ लाइसेंसी नाव हैं, जो नर्मदा नदी में चलती हैं. नगर पंचायत ओंकारेश्वर इन नाविको को शर्तों के साथ नाव चलाने के लाइसेंस देती है. इन शर्तों में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य होता है, लेकिन कभी यात्री और कभी नाविक भी इसका पूरी तरह पालन नहीं करते हैं.

ओंकारेश्वर में सख्त आदेश जारी

बरगी डैम हादसे के बाद ओंकारेश्वर नगर पंचायत सीएमओ मोनिका पारधी ने सख्त आदेश जारी किया है. कि अब नावों में बिना लाइफ जैकेट सवारी बैठाने वाले नाविक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. इस आदेश में नाव में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा उपकरण रखना अनिवार्य किया गया है. साथ ही, आंधी तूफान या खराब मौसम की स्थिति निर्मित होने पर नाव का संचालन पूर्णता बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.



2 महीने पहले ही बनाया प्लान

खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने 2 महीने पहले ही ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में चलने वाली नाव के लिए तगड़ा मेकैनिज्म बनाया है. नदी में चलने वाली सभी नावों का पूरा डाटाबेस तैयार किया गया है. जिसमें प्रत्येक नाव के नाविकों और सहयोगी की उम्र, तैरने और नांव चलाने की योग्यता, उसका लाइसेंस, नाव की फिटनेस और उसका नंबर दर्ज किया गया. कलेक्टर ने प्रत्येक नाव में यात्रियों के बैठने की क्षमता तय की है. नविकों के पास जो लाइफ जैकेट है. उनका भी निरीक्षण किया और जो पुराने लाइफ जैकेट पाए गए, उन्हें बदल कर नए लाइफ जैकेट उपलब्ध कराए गए थे.

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घाटों पर तैनात है SDRF टीमें

होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट आशीष कुमार ने बताया कि ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर लगभग एक दर्जन से ज्यादा घांट है. जहां पर श्रद्धालु नर्मदा में स्नान करते हैं. साथ ही नाव में बैठकर ओमकार पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं. घाटों पर होमगार्ड के सैनिक और नदी में एसडीआरएफ की टीम के सदस्य गश्त करते हैं. यह लोग लगातार निगरानी करते हैं, कि किस नाव वाले ने कितने श्रद्धालु बैठाए हैं. क्या इन श्रद्धालुओं ने लाइफ जैकेट पहना है या नहीं और यदि नहीं पहना है, तो उसकी सूचना घाट पर मौजूद कंट्रोल रूम को दी जाती है. तुरंत ही उसे नाव वाले के खिलाफ चेतावनी और एक्शन लिया जाता है. जो नाविक लापरवाही करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाई करने की अनुशंसा की जाती है.

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