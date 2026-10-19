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सिंहस्थ-2028 की तैयारी के बीच ओंकारेश्वर बंद, दुकानें-नावें और ऑटो थमे, जानिए क्यों हो रहा विरोध?

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत निर्माण कार्यों से प्रभावित हो रहे ओंकारेश्वर के लोगों ने पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर दो दिन बंद का ऐलान किया है. प्रशासन के मुताबिक, 19 में से 17 मांगें मान ली गई हैं.

Written ByPramod Sinha
Published: Oct 19, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 08:03 PM IST
सिंहस्थ-2028 की तैयारी के बीच ओंकारेश्वर बंद, दुकानें-नावें और ऑटो थमे, जानिए क्यों हो रहा विरोध?
Image Credit: ZEE MEDIA

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Pramod Sinha

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प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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