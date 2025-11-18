Advertisement
साधु-संतों और स्थानीय लोगों की 'हड़ताल' सफल! 120 करोड़ के ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक, अब आपसी सहमति से होगा निर्माण

Omkareshwar News-ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक के विरोध के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार उसे निरस्त कर दिया. ममलेश्वर लोक अब अन्य स्थान पर  साधु संतों और स्थानी लोगों की सहमति के बाद बनेगा. सिहस्थ के पहले ममलेश्वर लोक बनाने के विरोध में स्थानीय नागरिक, साधू संत और  दुकानदारों ने अपनी दुकानों को  बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया था.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:30 PM IST
Mamleshwar Project Posponed-ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहे विरोध का असर आखिरकार दिख गया. जिला प्रशासन ने सोमवार को इस परियोजना को उसके तय स्थान पर बनाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है. अब ममलेश्वर लोक का निर्माण साधु-संतों और स्थानीय नागरिकों को सहमति से किसी अन्य स्थान पर किया जाएगा. प्रस्तावित निर्माण क्षेत्र में रहने वाले लोगों, दुकानदारों और संत समाज ने तीन दिन के स्वैच्छिक बंद का आव्हान किया था, जो प्रभावी रहा.विरोध के चलते बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को चाय-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाईं. 

स्थानीय लोगों और साधु-संतों ने किया विरोध
स्थानीय लोगों का कहना था कि प्रस्तावित ममलेश्वर लोक ब्रह्मापुरी घाट रोड से गजानन आश्रम, झूला पुल से गोमुख घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर से जूना अखाड़ा तक के बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर रहा था. इस क्षेत्र में करीब 190 दुकानें, इतने ही मकान, कई धर्मशालाएं और आश्रम अधिग्रहण की जद में आ रहे थे. लोगों का आरोप था कि परियोजना लागू होने पर वे उजड़ जाएंगे. साधु-संत भी इस आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ गए, जिसके कारण विरोध और तीव्र हो गया. 

अपर कलेक्टर ने जारी किया आदेश
विरोध के चलते और जनती की नाराजगी को देखते हुए खंडवा के अपर कलेक्टर ने आदेश जारी कर प्रस्ताव को रद्द कर दिया है. आदेश में साफ कहा गया है कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. साथ ही भविष्य में किसी अन्य स्थान पर ममलेश्वर लोक के निर्माण को लेकर सभी पक्षों की सहमति से ही निर्णय लिए जाने का उल्लेख भी किया गया है. 

4.6 हेक्टेयर में विकसित होनी थी परियोजना
120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना 4.6 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जानी थी. लेकिन तीव्र विरोध के बीच स्थान परिवर्तन की घोषणा के बाद स्थानीय नागरिकों और साधु-संतों में खुशी का माहौल है. लोगों का कहना है कि प्रशासन ने पहली बार उनकी भावनाओं को समझते हुए सही निर्णय लिया है. 

