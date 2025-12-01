ओंकारेश्वर के नर्मदा घाट क्यों हैं असुरक्षित? 2028 सिंहस्थ से पहले बन रहे 8 नए घाट, रुकेंगी डूबने की घटनाए

Omkareshwar Narmada River Danger: ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान बेहद जोखिम भरा है. गहरे गड्ढे, काई और असमान जलस्तर से हादसे बढ़ रहे हैं. प्रशासन नए घाट और सुरक्षा इंतजामों के जरिए खतरा कम करने की तैयारी में है.
प्रमोद सिन्हा, खंडवा: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नर्मदा नदी में स्नान करना जोखिम भरा साबित हो रहा है. इस साल अब तक 24 श्रद्धालुओं की डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि पिछले चार वर्षों में 65 से अधिक लोग नदी में समा चुके हैं. घाटों पर सुरक्षा गार्ड, पुलिस और स्थानीय वालेंटियर्स की मौजूदगी के बावजूद थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा बन जाती है. नदी की तलहटी में गहरे गड्ढे, काई और असमान जलस्तर हादसों की बड़ी वजह हैं.
नर्मदा तट पर बना ओंकारेश्वर मंदिर आने वाले श्रद्धालु अक्सर घाटों से आगे बढ़कर नदी के बीच चट्टानों तक चले जाते हैं. सुरक्षा कर्मियों की चेतावनी के बावजूद कई लोग कम गहराई देखकर आगे बढ़ते हैं और अचानक गहरे पानी में फंस जाते हैं. एसडीआरएफ, स्थानीय वालेंटियर्स और पुलिस लगातार चेतावनी देते हैं, लेकिन लापरवाही कई बार बड़ा हादसा करा देती है.
आपदा प्रबंधन के प्लाटून कमांडर रविंद्र महिवाल बताते हैं कि नर्मदा नदी की तलहटी लगातार बहाव के कारण बेहद अनियमित है. कई स्थानों पर गहराई अचानक 200 फीट तक पहुंच जाती है. सुरक्षा गार्ड नदी में भी तैनात रहते हैं और नाव के जरिए तुरंत बचाव शुरू कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं द्वारा चेतावनियों की अनदेखी स्थिति को खतरनाक बना देती है.
आठ नए सुरक्षित घाट
2028 में उज्जैन सिंहस्थ के मद्देनजर ओंकारेश्वर में बड़े पैमाने पर श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है. इसी को देखते हुए नदी किनारे आठ नए सुरक्षित घाट बनाए जा रहे हैं, जिनमें रेलिंग, चेन और सुरक्षा उपकरण लगाए जाएंगे. प्रशासन आपदा प्रबंधन दल को अतिरिक्त संसाधन और ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि भीड़ बढ़ने के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना टाली जा सके.
