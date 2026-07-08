ओंकारेश्वर मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा, गार्ड-फोटोग्राफर समेत दो पुलिस कॉन्स्टेबल नपे

फोटोग्राफर पर भी कार्रवाई

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रोटोकॉल अधिकारी मुकेश काशीव की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने मांधाता थाने के आरक्षक धर्मेंद्र गुर्जर और अमन को लाइन अटैच कर दिया. इसके अलावा मंदिर के सुरक्षा गार्ड सुरेश मोरे और स्थानीय फोटोग्राफर सचिन अग्रवाल के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि मंदिर की व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के प्रयास जारी हैं.