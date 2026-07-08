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ओंकारेश्वर मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा, गार्ड-फोटोग्राफर समेत दो पुलिस कॉन्स्टेबल नपे

Omkareshwar Temple News: खंडवा के ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रोटोकॉल दर्शन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दो पुलिस आरक्षकों को लाइन अटैच किया गया हैं.

Written ByPramod SinhaEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 08, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:56 PM IST
ओंकारेश्वर मंदिर में VIP दर्शन के नाम पर फर्जीवाड़ा, गार्ड-फोटोग्राफर समेत दो पुलिस कॉन्स्टेबल नपे
Image Credit: SOCIAL MEDIASource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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