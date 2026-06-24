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ओंकारेश्वर जाने वाले ध्यान दें...ममलेश्वर-ओंकारेश्वर मंदिर को जोड़ने वाले पुल में आई तकनीकी खराबी, आवागमन बंद

Omkareshwar Bridge Closed: अगर आप भी ओंकारेश्वर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी हो सकी है. ओंकारेश्वर के झुला पुल पर लोडिंग तार की एक कड़ी टूटने की जानकारी के बाद एहतियातन इसे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया.

Written ByPramod SinhaEdited By:Pooja
Published: Jun 24, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:03 PM IST
ओंकारेश्वर जाने वाले ध्यान दें...ममलेश्वर-ओंकारेश्वर मंदिर को जोड़ने वाले पुल में आई तकनीकी खराबी, आवागमन बंद

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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