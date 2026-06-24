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Omkareshwar Bridge Closed: खंडवा की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के झुला पुल पर लोडिंग तार की एक कड़ी टूटने की जानकारी के बाद एहतियातन इसे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया. यह पुल ममलेश्वर और ओंकारेश्वर मंदिर को जोड़ता है. जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिकतर इस मार्ग से होती है. मरम्मत कार्य पूरा होने तक इसे आवागमन के लिए बंद किया गया है.
मंगलवार देर रात मंदिर प्रशासन को लोडिंग तार में लगी एक महत्वपूर्ण कड़ी (लिंक) टूटने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद एहतियातन इसे बंद कर दिया गया. सुबह करीब 5 बजे पुल से आवागमन बंद कर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए. ओंकारेश्वर बांध बनाने वाली एजेंसी एनएचडीसी इसका मेंटेनेंस करती है. बांध के जनरल मैनेजर सिविल संजय कुमार ने बताया कि झूला पुल के तार का एक क्लैंप में माइनर डिफेक्ट आया है जिसका मरम्मत कार्य जारी है. मरम्मत होने तक पुल से एहतियातन बतौर आवागमन बंद किया गया है. उम्मीद है शाम तक पुल से आवागमन शुरू हो जाएगा.
नायब तहसीलदार ने दी जानकारी
नायब तहसीलदार उदय मंडलोई ने बताया कि सस्पेंशन ब्रिज का एक लिंक टूट गया है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है. मरम्मत का काम जल्द ही शुरू होगा और मरम्मत पूरी होने के बाद ही पुल को तीर्थयात्रियों और आम जनता के लिए फिर से खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि मरम्मत के काम में लगभग दो से तीन दिन लगने की उम्मीद है.
2004 में बनाया गया था पुल
फरवरी 2023 में भी महाशिवरात्रि से पहले झूला पुल का एक सस्पेंडिंग तार टूट गया था. मरम्मत और तकनीकी जांच के बाद ही पुल को दोबारा शुरू किया गया था. वर्ष 2004 में बांध का संचालन करने वाली एजेंसी एनएचडीसी द्वारा 7.20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया था. इस पुल में दूसरी बार तकनीकी खराबी आई है.
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