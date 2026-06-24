मंगलवार देर रात मंदिर प्रशासन को लोडिंग तार में लगी एक महत्वपूर्ण कड़ी (लिंक) टूटने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद एहतियातन इसे बंद कर दिया गया. सुबह करीब 5 बजे पुल से आवागमन बंद कर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए. ओंकारेश्वर बांध बनाने वाली एजेंसी एनएचडीसी इसका मेंटेनेंस करती है. बांध के जनरल मैनेजर सिविल संजय कुमार ने बताया कि झूला पुल के तार का एक क्लैंप में माइनर डिफेक्ट आया है जिसका मरम्मत कार्य जारी है. मरम्मत होने तक पुल से एहतियातन बतौर आवागमन बंद किया गया है. उम्मीद है शाम तक पुल से आवागमन शुरू हो जाएगा.