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ओंकारेश्वर मंदिर में मार कुटाई, कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के साथ की अभद्रता, वीडियो वायरल

Omkareshwar Temple News: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ मंदिर ट्रस्ट कर्मचारियों की मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं. विवाद वन-वे दर्शन व्यवस्था को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया. फिलहाल इस मामले की जांच की जाएगी.

Written By  Rupesh Kumar|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 25, 2026, 05:15 PM IST
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Omkareshwar Temple Dispute
Omkareshwar Temple Dispute

Omkareshwar Temple Dispute: ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. मारपीट के बाद मंदिर ट्रस्ट और पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है. मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा, सहायता और सुरक्षा के लिए रखे गए कर्मचारियों की श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और अभद्रता ने न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि ओंकारेश्वर मंदिर की छवि को भी धूमिल किया है. इस मामले में जिला कलेक्टर ने मंदिर ट्रस्ट के पांच कर्मचारियों और एक सुपरवाइजर की सेवा समाप्त कर दी है.

यह वीडियो रविवार शाम का बताया जा रहा है. इसमें लाल टी-शर्ट पहने युवक ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी हैं. इन्हें देशभर से ओंकारेश्वर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन, सहायता और सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है. लेकिन वीडियो में देखा जा सकता है कि ये कर्मचारी श्रद्धालुओं के साथ किस तरह मारपीट कर रहे हैं. देखते ही देखते एक-दो नहीं, बल्कि छह से ज्यादा कर्मचारी हाथ और लाठी-डंडों से श्रद्धालु पर टूट पड़े. श्रद्धालु के साथ आई महिलाएं बीच-बचाव करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वे भी बेबस नजर आईं. श्रद्धालु हरियाणा से दर्शन करने आए थे. इस पूरी घटना के दौरान पुलिस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, जो बड़ा सवाल खड़ा करता है.

सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे फेल
जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावे कितने मजबूत हैं, यह वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है. ओंकारेश्वर में दर्शन के लिए झूला पुल की ओर से रास्ता वन-वे किया गया है. श्रद्धालु दूसरे रास्ते से जाने को तैयार नहीं थे. इसी बात को लेकर श्रद्धालुओं और मंदिर कर्मचारियों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो बाद में मारपीट में बदल गया.

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सुपरवाइजर की सेवा खत्म
मांधाता थाना प्रभारी अनोक सिंह सिंधिया ने बताया कि घटना के बाद पुलिस जवान मौके पर पहुंचे थे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला. दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए CCTV फुटेज के आधार पर श्रद्धालुओं से मारपीट करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. जिला कलेक्टर ने मंदिर ट्रस्ट के पांच कर्मचारियों और एक सुपरवाइजर की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए हैं.

ट्रस्ट की पूरी जिम्मेदारी है
इस समय अधिक मास चल रहा है. प्रतिदिन हजारों की संख्या में देशभर से श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं. खासकर शनिवार और रविवार को औसत से ज्यादा श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी पुलिस की गैरमौजूदगी कई सवाल खड़े करती है. इस घटना से ऐसा लगता है कि पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों पर छोड़ दी है.

मामले की जांच होगी पूरी
बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती. यदि किसी श्रद्धालु ने नियम तोड़ भी दिया हो, तो मंदिर ट्रस्ट कर्मचारियों की जिम्मेदारी उसे समझाने की है, न कि उसके साथ मारपीट करने की. यदि श्रद्धालु किसी तरह की बदतमीजी या विवाद करते हैं, तो इसकी शिकायत पुलिस से की जानी चाहिए, न कि खुद लाठी-डंडे उठाकर कार्रवाई की जाए. मंदिर के प्रमुख ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि फिलहाल संबंधित कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है. मामले की पूरी जांच की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय न हो.

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