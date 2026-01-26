Advertisement
मुंबई के एजेंट...अरब का मास्टरमाइंड, खंडवा के रेलवे अधिकारी को लगाया 37.77 लाख का चूना, पढ़ें ठगी की पूरी कहानी

Khandwa Online Fraud Case: खंडवा के रेलवे अधिकारी से म्यूचुअल फंड में दोगुना रिटर्न का लालच देकर 37.77 लाख की ऑनलाइन ठगी की गई. सऊदी अरब से चल रहे नेटवर्क के दो आरोपी मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं, सरगना फरार है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 26, 2026, 07:55 PM IST
Khandwa Online Fraud Case
Khandwa Online Fraud Case

MP Railway Officer Fraud: ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह ने अरब देशों से लेकर मध्य प्रदेश के खंडवा तक अपना जाल फैला रखा था. ठगों ने शहर के एक रेलवे अधिकारी को म्यूचुअल फंड में निवेश कर रकम दोगुनी करने का लालच दिया और उनसे 37 लाख 77 हजार 999 रुपए ठग लिए. मामले की जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क मुंबई और सऊदी अरब तक फैला है. कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

टीआई प्रवीण आर्य ने जानकारी देते हुए कहा कि रेलवे अधिकारी पहले से शेयर मार्केट में निवेश करते थे. इसी दौरान उन्हें फेसबुक पर म्यूचुअल फंड में पैसे दोगुने करने से जुड़ा एक विज्ञापन दिखा. विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने के बाद ठगों ने अधिकारी को भरोसे में लिया. आरोपियों ने अधिकारी के नाम से एक फर्जी वेबसाइट पर आईडी बनाई और उसमें लगातार मुनाफा दिखाकर उन्हें निवेश के लिए उकसाया.

दोगुना रिटर्न मिला
शुरुआत में अधिकारी ने 3 से 10 हजार रुपए लगाए, जिसके बदले उन्हें दोगुना रिटर्न मिला. इससे उनका भरोसा और लालच दोनों बढ़ गए. इसके बाद उन्होंने अलग-अलग किस्तों में कुल 37 लाख 77 हजार 999 रुपए निवेश कर दिए. ठगों ने अपनी फर्जी साइट पर इस रकम का मुनाफा करीब 2 करोड़ रुपए दिखाया. जब अधिकारी ने पैसा निकालने की कोशिश की, तभी वेबसाइट लॉक हो गई.

मुंबई से गिरफ्तार
जांच में पता चला कि ठगों ने अधिकारी से ठगे गए 37.77 लाख रुपए बेंगलुरु के चार बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए थे. ये खाते मुंबई निवासी मो. रशीद उर्फ अली और अभिषेक उर्फ गोपाल के जरिए खुलवाए गए थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि रकम जब्त नहीं हो सकी, क्योंकि पूरी राशि पहले ही सरगना को भेज दी गई थी.

ऐसे हुआ खुलासा
पूरे मामले पर पुलिस का कहना है गिरोह का सरगना अब्दुल सत्तार मुंबई का रहने वाला है, जो पहले कपड़े का व्यापारी था. एक साल पहले वह दुबई भाग गया और वहीं से ऑनलाइन ठगी का नेटवर्क चला रहा है. आरोपी लोगों को 10 से 12 प्रतिशत कमीशन का लालच देकर मुंबई बुलाते, होटलों में ठहराते और उनके खातों व सिम का इस्तेमाल करते थे. मोबाइल जांच में बीते ढाई महीने में 250 करोड़ की ठगी का खुलासा हुआ है.

khandwa news

