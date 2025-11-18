ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने का कड़ा विरोध, दुकानें बंद कर सड़कों पर उतरे लोग

Mamleshwar Lok in Omkareshwar: ओंकारेश्वर में सिहस्थ 2028 से पहले राज्य सरकार की ममलेश्वर लोक बनाने की योजना का स्थानीय नागरिक और दुकानदारों ने पुरजोर विरोध किया है. इस विरोध के चलते स्थानीय लोगों ने अपनी दुकानें और रेडी-पटरी की दुकानें बंद रखीं, जिससे मंदिर आए श्रद्धालुओं को चाय, नाश्ते और प्रसाद के लिए तरसना पड़ा. यह योजना उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ममलेश्वर मंदिर के आसपास की तीर्थ नगरी को विकसित करने के लिए है.

ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने का कड़ा विरोध

दरअसल, ओंकारेश्वर में स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों ने सिंहस्थ से पहले ममलेश्वर लोक के निर्माण के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया. बंद इतना प्रभावी था कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु चाय-पानी और नाश्ते के लिए तरस गए. मंदिर के रास्ते में पटरियों पर बैठकर फूल-माला और प्रसाद बेचने वाले भी बंद के समर्थन में शामिल हो गए. गौरतलब है कि राज्य सरकार ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिरों के आसपास की ज़मीन का अधिग्रहण करके यहां ममलेश्वर लोक का निर्माण करना चाहती है. इस काम के लिए लगभग 190 घरों और इतनी ही दुकानों को विस्थापित किया जाएगा. इसी का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं.

ओंकारेश्वर को विकसित करने की योजना

सिंहस्थ से पहले सरकार नर्मदा नदी के दोनों तटों पर स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर और ममलेश्वर मंदिर का विस्तार करके तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को विकसित करने की योजना बना रही है. उज्जैन के महाकाल लोक की तरह, ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक बनाने की योजना है. बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार पुरानी बस्तियों को हटाकर क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने ममलेश्वर लोक की योजना बनाने से पहले स्थानीय निवासियों से कोई चर्चा नहीं की.

स्थानीय निवासियों का क्या कहना है

राज्य सरकार ममलेश्वर लोक के निर्माण पर लगभग 120 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. इसमें लगभग साढ़े चार हेक्टेयर ज़मीन पर स्थित पुरानी संरचनाओं का अधिग्रहण शामिल होगा, जिनमें दुकानें, मकान, होटल, धर्मशालाएं और पुराने मंदिर शामिल हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं और उनकी आजीविका उनकी दुकानों पर निर्भर है. इन मकानों और दुकानों का अधिग्रहण उनकी आजीविका को खतरे में डाल देगा. बेहतर होगा कि ममलेश्वर लोक का विस्तार अन्य स्थानों पर भी किया जाए.

संतों ने किया समर्थन

ओंकारेश्वर के संत भी स्थानीय नागरिकों के विरोध का समर्थन कर रहे हैं. उनका कहना है कि ओंकारेश्वर मंदिर एक बहुत पुराने, घनी आबादी वाले क्षेत्र से घिरा हुआ है जो इस तीर्थनगरी की पहचान है. इसे तोड़कर फिर से बनाने के बजाय, ओंकारेश्वर के विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आसपास के अन्य क्षेत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए.