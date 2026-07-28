खंडवा मंदिर में मांस रखने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में बोला- तांत्रिक के कहने पर किया था ऐसा

राज्य चुनें
Pandhana Temple Incident Case: खंडवा के पंधाना कस्बे में शिव और हनुमान मंदिर में मांस रखने वाले मुख्य आरोपी रज्जाक पिता गनी खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि उसने कथित तौर पर अमीर बनने की चाह में एक तांत्रिक बाबा के कहने पर मंदिर में मांस रखा था. हालांकि, पुलिस का कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसकी जांच कराई जाएगी.
घटना पिछले हफ्ते 21 जुलाई की है. पंधाना के शिव और हनुमान मंदिर में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मांस के टुकड़े रख दिए थे. जानकारी मिलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंधाना थाने पहुंचे तथा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव किया. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ.
आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग
आरोपी की पहचान करने के लिए स्थानीय लोगों ने मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए. कुछ दिनों बाद एक संदिग्ध युवक रज्जाक कैमरे में कैद हुआ. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस थाने में प्रदर्शन किया और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार
पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है. यह जानकारी भी सामने आई कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह किसी तांत्रिक के संपर्क में था और उसी के कहने पर उसने यह काम किया था. फिलहाल धार्मिक भावनाएं भड़काने और शांति भंग करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस इस घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!