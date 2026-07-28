खंडवा मंदिर में मांस रखने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में बोला- तांत्रिक के कहने पर किया था ऐसा

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस ने बताया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसका परीक्षण कराया जा रहा है. यह जानकारी भी सामने आई कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह किसी तांत्रिक के संपर्क में था और उसी के कहने पर उसने यह काम किया था. फिलहाल धार्मिक भावनाएं भड़काने और शांति भंग करने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस इस घटना के सभी पहलुओं की गहराई से जांच कर रही है.