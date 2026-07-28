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खंडवा मंदिर में मांस रखने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में बोला- तांत्रिक के कहने पर किया था ऐसा

Khandwa News: खंडवा के पंधाना में शिव और हनुमान मंदिर में मांस रखने के मामले में मुख्य आरोपी रज्जाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पूछताछ में उसने तांत्रिक के कहने पर यह कृत्य करने की बात कही है. पुलिस उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच करा रही है.

Written ByPramod SinhaEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:54 PM IST
खंडवा मंदिर में मांस रखने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में बोला- तांत्रिक के कहने पर किया था ऐसा
Image Credit: ZEE MEDIA

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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आरोपियों की पट्टी पर उठे सवाल, इंदौर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
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