/राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ओंकारेश्वर में सुरक्षा सख्त, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, पानी की बोतल, माचिस और बैग ले जाने पर रोक

नो ड्रोन जोन घोषित, कई चीजों पर प्रतिबंध

सुरक्षा के मद्देनजर 17 से 19 जून तक सम्पूर्ण ओंकारेश्वर क्षेत्र और कोठी हेलीपेड के आसपास दो किलोमीटर का दायरा 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया गया है. कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर कई वस्तुओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया है. ड्रोन, धारदार वस्तुएं, पानी की बोतलें, लाइटर, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, लाठी-डंडे, बैग, झोले और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कार्यक्रम स्थल पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने श्रद्धालुओं और नागरिकों से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने तथा निर्धारित यातायात और पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की है.