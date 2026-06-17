/राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ओंकारेश्वर में सुरक्षा सख्त, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, पानी की बोतल, माचिस और बैग ले जाने पर रोक

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President Draupadi Murmu MP Visit-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 जून को दो दिवसीय दौरे पर खंडवा जिले के ओंकारेश्वर पहुंचेंगी. राष्ट्रपति यहां भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन एवं आरती में शामिल होंगी, जबकि 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करेंगी. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था लागू की है.
ओंकारेश्वर मंदिर में करेंगी दर्शन
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 18 जून को दोपहर 1:30 बजे ओंकारेश्वर पहुंचेंगी और एनएचडीसी गेस्ट हाउस में विश्राम करेंगी. शाम 6:20 बजे वे ओंकारेश्वर एवं ममलेश्वर मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी. इसके बाद रात्रि विश्राम ओंकारेश्वर में ही होगा. 19 जून को सुबह 10 बजे वे अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी और इसके बाद इंदौर के लिए रवाना होंगी.
विशेष यातायात व्यवस्था रहेगी लागू
राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए 17 से 19 जून तक ओंकारेश्वर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी. इंदौर-इच्छापुर मार्ग पर भारी वाहनों का डायवर्जन किया गया है, जबकि श्रद्धालुओं के छोटे और मध्यम वाहनों के लिए अलग पार्किंग और रूट निर्धारित किए गए हैं. बसों को मोरटक्का और अन्य निर्धारित स्थलों पर रोका जाएगा, जहां से श्रद्धालुओं को वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था के माध्यम से ओंकारेश्वर पहुंचाया जाएगा.
नो ड्रोन जोन घोषित, कई चीजों पर प्रतिबंध
सुरक्षा के मद्देनजर 17 से 19 जून तक सम्पूर्ण ओंकारेश्वर क्षेत्र और कोठी हेलीपेड के आसपास दो किलोमीटर का दायरा 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया गया है. कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर कई वस्तुओं के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाया है. ड्रोन, धारदार वस्तुएं, पानी की बोतलें, लाइटर, माचिस, ज्वलनशील पदार्थ, लाठी-डंडे, बैग, झोले और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कार्यक्रम स्थल पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने श्रद्धालुओं और नागरिकों से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने तथा निर्धारित यातायात और पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की है.
व्यापक रूप से की गईं है तैयारियां
खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रपति के ओंकारेश्वर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो सके.
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