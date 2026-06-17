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राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ओंकारेश्वर में सुरक्षा सख्त, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, पानी की बोतल, माचिस और बैग ले जाने पर रोक

MP News-राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून से ओंकारेश्वर के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी, जहां वे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी और अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कर्यक्रम में शामिल होंगी. राष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है और रूट डायवर्जन के साथ कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Written ByPramod SinhaEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 17, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:19 PM IST
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर ओंकारेश्वर में सुरक्षा सख्त, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, पानी की बोतल, माचिस और बैग ले जाने पर रोक

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Pramod Sinha

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प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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