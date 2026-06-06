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President Droupadi Murmu MP Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून से मध्य प्रदेश के चार दिवसीय दौरे पर आ सकती हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए राज्य में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर अस्थायी रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं.
राष्ट्रपति के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सुरक्षा व्यावस्था, आवागमन और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि दौरा सुचारु रूप से संपन्न हो सके. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पूजा-अर्चना करेंगी. खंडवा में स्थित इस विश्व-प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर जाने के अलावा, वे कई धार्मिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खंडवा दौरा 18 और 19 जून को तय है. दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. खंडवा के दौरे के बाद राष्ट्रपति 21 और 22 जून को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क भी जाएंगी.
कलेक्टर ने दी दौरे की जानकारी
कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे के बारे में जानकारी दी. कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के अनुसार, राष्ट्रपति 18 जून की शाम को ओंकारेश्वर पहुंचेंगी. यहां वह भगवान ओंकारेश्वर की पूजा-अर्चना करेंगी और रात्रि आरती में भी शामिल होंगी. इसके बाद ओंकारेश्वर में ही रात्रि विश्राम करेंगी.
सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति
खंडवा दौरे के दूसरे दिन 19 जून को राष्ट्रपति सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता और इलाज पर केंद्रित एक हेल्थ कैंप का निरीक्षण करेंगी. इसके अलावा वह कई सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी. इस कार्यक्रम में गवर्नर मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे. राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी में सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं. मंदिर परिसर, सस्पेंशन ब्रिज, हेलीपैड, विश्राम स्थल और कार्यक्रम स्थलों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं.
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