Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /खंडवा
  • /राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून से 4 दिवसीय MP दौरा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करेंगी दर्शन, पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून से 4 दिवसीय MP दौरा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करेंगी दर्शन, पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक

President Droupadi Murmu MP Visit: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून से मध्य प्रदेश के चार दिवसीय दौरे पर आ सकती हैं. राष्ट्रपति के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सुरक्षा व्यावस्था, आवागमन और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है ताकि दौरा सुचारु रूप से संपन्न हो सके.

Written ByPooja
Published: Jun 06, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:11 AM IST
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून से 4 दिवसीय MP दौरा, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करेंगी दर्शन, पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर रोक

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह, Zee News के Madhya Pradesh-Chhattisgarh टीम का हिस्सा हैं. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत ETV भारत से की और इसके बाद Inshorts और नवभारत में काम करते हुए डिजिटल मीडिया में खबरें लिखने का अनुभव हासिल किया. डिजिटल पत्रकारिता में कई वर्षों का अनुभव रखने वाली पूजा ब्रेकिंग, राजनीति, हाइपरलोकल, क्राइम और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. पूजा को लोकल मुद्दों पर खबरें लिखने में विशेष रुचि रखती हैं. पूजा सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल  (MCRPV) से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. पूजा मध्यप्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं.  खबरें लिखने के साथ-साथ उन्हें अलग-अलग जगहों पर घूमना, नई संस्कृतियों को जानना और उनसे सीखना पसंद है. पूजा से आप Pooja1.Singh@India.com पर संपर्क कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 18 जून से 4 दिवसीय MP दौरा,ज्योतिर्लिंग के करेंगी दर्शन
President Droupadi Murmu visit MP4 min ago
2
rewa news13 min ago
3
Ujjain Police Action1 hr ago
4
MP Breaking News LIVE2 hrs ago
5
gwalior crime news2 hrs ago