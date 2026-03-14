गैस सिलेंडर खत्म हुए तो रेस्टोरेंट में सुलगे चूल्हे, संचालक ने निकाला देसी जुगाड़, स्वाद के दीवाने हुए लोग

Unique Cooking in Restaurant-अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच चल रही जंग का असर एलपीजी सप्लाई और कच्चे तेल पर पड़ा है. देश भर में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगी हुई है. मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. सिलेंडर न मिलने की वजह से कारोबार बंद करने तक की नौबत आन पड़ी है. ऐसे में खंडवा के एक रेस्टोरेंट संचालक ने अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए देसी जुगाड़ बनाया है. इस तरकीब से यहां खाना भी बन रहा है और कर्मचारियों का रोजगार भी बचा हुआ है.

सिलेंडर की किल्लत के बीच नया प्रयोग

गैस सिलेंडर के इंतजार में हम क्यों बेरोजगार हो जाएं, क्यों न हम नए नए उपाय अपनाए... यह कहना है खंडवा के एक रेस्टोरेंट संचालक का. इसी सोच के साथ रेस्टोरेंट संचालक ने गैस चूल्हे पर पकने वाले खाने के मीनू को लकड़ी, कोयले और तंदूर से बनने वाले स्वादिष्ट मीनू की तरफ शिफ्ट किया है. अब यह रेस्टोरेंट संचालक देसी तरीके से तैयार परंपरागत भोजन तैयार कर रहे हैं. साथ ही इसका खूब प्रचार-प्रसार कर अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं. ऐसा कर उन्होंने लोगों को परंपरागत भोजन का टेस्ट भी दिया है.

देसी चूल्हे पर बन रहा खाना

गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत के बीच रेस्टोरेंट संचालक रितेश कपूर ने परंपरागत देसी तरीके से चूल्हे पर बनने वाले भोजन और उससे संबंधित मीनू तैयार कर लोगों के सामने नया विकल्प रखा है, साथ ही अपने कारोबार को बंद होने से भी बाचाया है. इसके लिए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाकार खाना बनने में होने वाली देरी के लिए सहयोग की अपील की, इसके बदले में परंपरागत देसी तरीके से तैयार भोजन के स्वाद का भरोसा भी दिलाया.

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खाना बनाने के तरीके में बदलाव

रितेश कपूर का कहना है कि उन्होंने यह प्रयास इसलिए किया ताकि उनके कर्मचारी बेरोजगार न हों और रेस्टोरेंट भी चलता रहे. साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से खाना बनाने के तरीके में बदलाव किया गया है, उसी तरह मीनू में कुछ हल्के-फु्ल्के बदलाव भी किए गए हैं. ताकि लोगों को कुछ नया परोसा जा सके, साथ ही परंपरागत खाने का अनुभव भी दिया जा सके. उन्होंने आगे कहा कि इस नए प्रयास से खाना बनाने की प्रक्रिया और समय में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई है लेकिन कर्मचारियों का काम थोड़ा बढ़ गया है.

परंपरागत मीनू रखा गया

किचन में काम करने वाले शेफ संजय कुमार का कहना है कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने की वजह से यह तरीका अपनाना पड़ रहा है, लेकिन लकड़ी और कोयले की मध्य आंच पर बने खाने के स्वाद में अलग ही मजा है. हमने मीनू भी परंपरागत तरह के रखे हैं.

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