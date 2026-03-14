Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3140460
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखंडवा

गैस सिलेंडर खत्म हुए तो रेस्टोरेंट में सुलगे चूल्हे, संचालक ने निकाला देसी जुगाड़, स्वाद के दीवाने हुए लोग

Khandwa News-खंडवा में कमर्शियल सिलेंडर की दिक्कत के बीच रेस्टोरेंट संचालक ने खाना बनाने के लिए नया विकल्प निकाला है. रेस्टोरेंट में लकड़ी के चूल्हे और इंडक्शन पर खाना बनाया जा रहा है. अब यहां देसी तरीके से तैयार परंपरागत भोजन तैयार किया जा रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गैस सिलेंडर खत्म हुए तो रेस्टोरेंट में सुलगे चूल्हे, संचालक ने निकाला देसी जुगाड़, स्वाद के दीवाने हुए लोग

Unique Cooking in Restaurant-अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच चल रही जंग का असर एलपीजी सप्लाई और कच्चे तेल पर पड़ा है. देश भर में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगी हुई है. मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिलने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. सिलेंडर न मिलने की वजह से कारोबार बंद करने तक की नौबत आन पड़ी है. ऐसे में खंडवा के एक रेस्टोरेंट संचालक ने अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाने के लिए देसी जुगाड़ बनाया है. इस तरकीब से यहां खाना भी बन रहा है और कर्मचारियों का रोजगार भी बचा हुआ है. 

सिलेंडर की किल्लत के बीच नया प्रयोग
गैस सिलेंडर के इंतजार में  हम क्यों बेरोजगार हो जाएं, क्यों न हम नए नए  उपाय अपनाए... यह कहना है खंडवा के एक  रेस्टोरेंट संचालक का. इसी सोच के साथ रेस्टोरेंट संचालक ने गैस चूल्हे पर पकने वाले खाने के मीनू को लकड़ी, कोयले और तंदूर से बनने वाले स्वादिष्ट मीनू की तरफ शिफ्ट किया है. अब यह रेस्टोरेंट संचालक देसी तरीके से तैयार परंपरागत भोजन तैयार कर रहे हैं. साथ ही इसका खूब प्रचार-प्रसार कर अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं. ऐसा कर उन्होंने लोगों को परंपरागत भोजन का टेस्ट भी दिया है. 

देसी चूल्हे पर बन रहा खाना
गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत के बीच रेस्टोरेंट संचालक रितेश कपूर ने परंपरागत देसी तरीके से चूल्हे पर बनने वाले भोजन और उससे संबंधित मीनू तैयार कर लोगों के सामने नया विकल्प रखा है, साथ ही अपने कारोबार को बंद होने से भी बाचाया है. इसके लिए उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाकार खाना बनने में होने वाली देरी के लिए सहयोग की अपील की, इसके बदले में परंपरागत देसी तरीके से तैयार भोजन के स्वाद का भरोसा भी दिलाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

खाना बनाने के तरीके में बदलाव
रितेश कपूर का कहना है कि उन्होंने यह प्रयास इसलिए किया ताकि उनके कर्मचारी बेरोजगार न हों और रेस्टोरेंट भी चलता रहे. साथ ही उन्होंने बताया कि जिस तरह से खाना बनाने के तरीके में बदलाव किया गया है, उसी तरह मीनू में कुछ हल्के-फु्ल्के बदलाव भी किए गए हैं. ताकि लोगों को कुछ नया परोसा जा सके, साथ ही परंपरागत खाने का अनुभव भी दिया जा सके. उन्होंने आगे कहा कि इस नए प्रयास से खाना बनाने की प्रक्रिया और समय में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं आई है लेकिन कर्मचारियों का काम थोड़ा बढ़ गया है. 

परंपरागत मीनू रखा गया
किचन में काम करने वाले शेफ संजय कुमार का कहना है कि गैस सिलेंडर की उपलब्धता नहीं होने की वजह से यह तरीका अपनाना पड़ रहा है, लेकिन लकड़ी और कोयले की मध्य आंच पर बने खाने के स्वाद  में अलग ही मजा है. हमने मीनू भी परंपरागत तरह के रखे हैं.

यह भी पढ़ें-सिलेंडर संकट से स्ट्रीट फूड के स्वाद पर आफत, इंडक्शन पर तले जा रहे भजिए और गराडू, सराफा और 56 दुकानों की रौनक पड़ी फीकी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newskhandwa newsLPG Cylinder Crisis

Trending news

mp news
गैस सिलेंडर खत्म हुए तो रेस्टोरेंट में सुलगे चूल्हे, संचालक ने निकाला देसी जुगाड़
khargone news
मोनालिसा के दोनों मोबाइल नंबर बंद, शादी के बाद कहां गायब हो गई 'वायरल गर्ल'?
chhattisgarh news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, छग के सरकारी कॉलेजों में 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
mp news
'अफवाहों पर ध्यान न दें...' गैस सिलेंडर को लेकर CM मोहन का बयान, बोले- कॉल करें
mp news
ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा महंगा, ट्रेन में डांस कर रहे तीन युवकों पर केस दर्ज
mp news
इंदौर-शारजाह की उड़ान पर लगा ब्रेक, 28 मार्च तक बंद रहेगी फ्लाइट, नया टाइम टेबल जारी
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: बैतूल और कटनी दौर पर रहेंगे CM मोहन, एमपी में पारा 40 डिग्री पार, पढ़ें 14 मार्च की खबरें
rewa news
रीवा में सरकारी कार्यालय बना 'बार', ऑफिस टाइम में शराब पीते मिला बाबू, फिर हुआ ये
ujjain news
LPG Crisis: उज्जैन के होटलों में हो रहा था LPG गैस का सिलेंजर का दुरुपयोग
LPG gas cylinders
मुरैना में LPG गैस सिलेंडर के लिए मची हाहाकर! एजेंसी के गेट पर रोती बिलखती रही महिला