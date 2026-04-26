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Khandwa News: खंडवा में भीषण सड़क हादसा, मकान से टकराई बारातियों की कार, 3 युवकों की मौत, 2 घायल

Khandwa Road Accident News: खंडवा के पिपलोद क्षेत्र में बारात से लौट रही कार अनियंत्रित होकर मकान से टकरा गई, जिसमें तीन युवकों की मौत और दो घायल हो गए. सभी युवक आपस में रिश्तेदार थे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घायलों का इलाज जारी है.

Written By  Pramod Sinha|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: Apr 26, 2026, 09:55 PM IST
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Khandwa Road Accident News
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Khandwa News: खंडवा में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां विवाह समारोह से लौट रही बारातियों की कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पुराने मकान से टकरा गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. घटना पिपलोद थाना क्षेत्र के लोनार गांव के पास की बताई जा रही है, जिससे इलाके में शोक और सनसनी का माहौल बन गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, पिपलोद थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव के यादव समाज के लोग एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए लोनार गांव गए थे. समारोह के बाद शाम करीब 4 बजे पांच युवक एक कार में सवार होकर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क किनारे बने एक जर्जर मकान में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

3 युवकों की हो गई मौत
हादसे में कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों की उम्र 22 से 24 साल के बीच बताई जा रही है. सभी युवक आपस में रिश्तेदार थे और शादी समारोह से लौट रहे थे. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को कार से बाहर निकालने में मदद की. इसके बाद सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस ने केस किया दर्ज
सिटी एसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि यह एक दुखद हादसा है, जिसमें बलवाड़ा से लोनार की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर खंडहरनुमा मकान से टकरा गई. कार में पांच लोग सवार थे, जिनमें से तीन की मौत हो गई और दो का इलाज जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है.

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