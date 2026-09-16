बिजासन माता के दर्शन से बदला मन: खंडवा में शेख अनीस ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, नाम रखा गणेश

90 से ज्यादा युवतियों ने यहां रचाया विवाह

बता दें कि खंडवा का प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर सनातन परंपरा में 'घर वापसी' के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. शेख अनीस का 'गणेश' नाम अपनाने का फैसला कोई अकेली घटना नहीं है. इससे पहले, जून में हरदा के बिलाल ने सनातन धर्म अपनाया और विशाल नाम रखा, जबकि फरवरी में एक किन्नर ने भी इसी महादेवगढ़ मंदिर में वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए सीता नाम अपनाकर सनातन धर्म में वापसी की. महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल के अनुसार, यह मंदिर सनातन परंपरा में आस्था रखने वालों के लिए एक मुख्य केंद्र बनता जा रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक 16 युवकों और एक किन्नर ने यहां सनातन धर्म अपनाया है, और मंदिर में 90 से ज्यादा युवतियों का विवाह भी संपन्न हुआ है.