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बिजासन माता के दर्शन से बदला मन: खंडवा में शेख अनीस ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, नाम रखा गणेश

Khandwa News: खंडवा में गणेशोत्सव के दौरान सेंधवा (बड़वानी) के रहने वाले शेख अनीस ने औपचारिक रूप से सनातन धर्म अपना लिया. इस दौरान उन्होंने अपना नया नाम 'गणेश' रखा. यह प्रक्रिया मंदिर में पूरी विधि-विधान के साथ संपन्न हुई.

Written ByPramod SinhaEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 16, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:23 AM IST
बिजासन माता के दर्शन से बदला मन: खंडवा में शेख अनीस ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, नाम रखा गणेश

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Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

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