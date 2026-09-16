बिजासन माता के दर्शन से बदला मन: खंडवा में शेख अनीस ने इस्लाम छोड़ अपनाया सनातन धर्म, नाम रखा गणेश

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खंडवा के मशहूर महादेवगढ़ मंदिर में गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बड़वानी जिले के सेंधवा के रहने वाले शेख अनीस ने मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया. उन्होंने महादेवगढ़ मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया. इस दौरान अनीस ने दस बार पवित्र स्नान किया, तपस्या हवन में आहुति दी, संकल्प लिया और सनातन धर्म में शामिल हो गए. इसके बाद उन्होंने अपना नया नाम 'गणेश' रखा और महादेवगढ़ सरकार का जयकारा लगाते हुए मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना और आरती की.
बिजासन माता के दर्शन से बदला मन
अपने फैसले के बारे में बात करते हुए, अनीस (अब गणेश) ने बताया कि वह रेत के कारोबार से जुड़े हैं. अपने काम के सिलसिले में वह अक्सर सेंधवा के मशहूर बिजासन माता मंदिर जाते रहते थे. वहां के धार्मिक माहौल और पूजा-पाठ के तौर-तरीकों से प्रभावित होकर, उन्हें धीरे-धीरे सनातन धर्म से गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस धर्म में लौटने का फैसला किया. बिजासन माता के दर्शन से शुरू हुआ गणेश का यह आत्मिक बदलाव दसविधि स्नान और प्रायश्चित हवन के जरिए एक नए जीवन में बदल गया. महादेवगढ़ मंदिर परिसर में गूंजे जयकारों और वैदिक मंत्रोच्चार ने इस क्षण को और भी भावुक बना दिया।
90 से ज्यादा युवतियों ने यहां रचाया विवाह
बता दें कि खंडवा का प्राचीन महादेवगढ़ मंदिर सनातन परंपरा में 'घर वापसी' के लिए एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है. शेख अनीस का 'गणेश' नाम अपनाने का फैसला कोई अकेली घटना नहीं है. इससे पहले, जून में हरदा के बिलाल ने सनातन धर्म अपनाया और विशाल नाम रखा, जबकि फरवरी में एक किन्नर ने भी इसी महादेवगढ़ मंदिर में वैदिक परंपराओं का पालन करते हुए सीता नाम अपनाकर सनातन धर्म में वापसी की. महादेवगढ़ मंदिर के संरक्षक अशोक पालीवाल के अनुसार, यह मंदिर सनातन परंपरा में आस्था रखने वालों के लिए एक मुख्य केंद्र बनता जा रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक 16 युवकों और एक किन्नर ने यहां सनातन धर्म अपनाया है, और मंदिर में 90 से ज्यादा युवतियों का विवाह भी संपन्न हुआ है.
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