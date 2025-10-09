बाल सुधार गृह से 6 किशोर रहस्यमयी तरीके से फरार, बाथरूम की दीवार देखकर पुलिस के उड़े होश

6 juvenile escaped from child care home Khandwa: खंडवा के बाल सुधार गृह से एक बार फिर 6 बाल अपचारियों के भागने की खबर सामने आई है. इन सभी बालकों ने पहले सुधार गृह की बाथरूम की दीवार में छेद किया फिर बाहर निकलकर बाउंड्री वॉल कूदकर फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस बाल सुधार गृह का मुआयना कर रही है, साथ ही सभी बाल अपचारियों के परिवार, रिश्तेदारों के घर खोजबीन के लिए टीम रवाना की गई है.

चाइल्ड केयर होम से 6 अपचारी फरार

घटना सुबह पांच-छह बजे की बताई जा रही है, जब इन सभी बालकों ने चुपके से पहले बाथरूम की दीवार में छेद करना शुरू किया. मौका पाते ही वे दीवार पर किए छेद से बाहर निकले और फिर बाहर निकलकर बाउंड्री वॉल कूदकर वहां से फरार हो गए. घटना सामने आते ही सुधार गृह की सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर कड़े सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब बाल अपचारियों के फरार होने की खबर सामने आई है.

दो जवान हुए सस्पेंड

घटना का मुआयना करने पहुंचे एडीएम केआर बडोले ने घटना स्थल पर तैनात दो जवानों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है. फरार बालकों में से 5 बालक खरगोन जिले के तो वहीं एक बालक बुरहानपुर का बताया गया है. इन 6 बाल अपचारियों में से 5 बालक महिला संबंधी अपराधों के, वहीं एक बालक गोवंश से संबंधित अपराधों के आरोपी हैं.

बालकों की खोजबीन जारी

पुलिस ने मुआयना के बाद बाल अपचारियों की सर्चिंग जारी कर दी है. अपचारियों के परिवार और रिश्तेदारों के घर खोजबीन टीम भेजी गई हैं ताकि जल्द से जल्द बालकों की तलाश हो सके. सिटी पुलिस अधीक्षक अभिनव बारंगे ने बताया कि अपराध दर्ज कर सभी बाल अपचारियों की खोजबीन के लिए पुलिस दल रवाना किए गए हैं. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा

