एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही, मौत से पहले बेटे ने पिता को बताई सच्चाई

Khandwa man death for girlfriend: आपने ये कहावत तो सुनी होगी की बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा ने मामला इसके विपरीत है. खंडवा में एक युवत ने चारामार जहर पीकर आत्महत्या कर ली. इस भयानक कदम उठाने से पहले युवक से अपने पिता को फोन किसी लड़की से प्रताड़ित होने की बात बताई थी जिसके बाद उसने कीटनाशक दवा पीकर अपनी जान दे दी है.

लड़की से परेशान था युवक

मृतक युवक का नाम रोहित है जिसकी उम्र 22 वर्ष थी. मृतक जिले के ग्राम पाटाखाली थाना हरसूद का निवासी था. मृतक के पिता रामनिवास माणिक ने बताया कि उनके बेटे ने गलत कदम उठाने के बाद फोन पर कहा था कि, एक लड़की द्वारा उसे बहुत परेशान किया जा रहा है, इसी के चलते वह ये कदम उठा रहा है.

ईलाज के दौरान हुई मौत

फोन पर सूचना मिलने के बाद युवक को परिजनों ने उसे पहले हरसूद अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां से उसे खंडवा रेफर किया गया था. हालांकि उपचार के दौरान युवक का मौत हो गई. मृतक दसवीं कक्षा तक शिक्षित था, और खेती के काम में पिता का हाथ बंटाता था.

पिता की रोकर हालत खराब

एक लड़की की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठे अपने बेटे की मौत पर घर घर में मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता की आखों में बेटे को ना बचा पाने का अफसोस है. बेटे के निधन पर पिता रामनिवास माणिक फफककर रो रहे हैं. पिता ने कहा कि वह नहीं जानते हैं की लड़की कौन है उन्हें कुछ लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था. लेकिन अब गांव में जाकर पता लगाएंगे. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा

