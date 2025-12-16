खंडवा में तीन मकानों में लगी भीषण आग, घर में अकेले सो रहे किसान की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत

Fire breaks out in three houses in Khandwa: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सुबह करीब 5:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिले के अंतर्गत गांव सक्तापुर से भीषण आग लगने की खबर सामने आई है. गांव के तीन मकानों में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 50 साल के किसान की बुरी तरह जलकर मौत हो गई है.

किसान की ज़िंदा जलकर हुई मौत

मामला खंडवा जिले के नर्मदानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव सक्तापुर का है. यहाँ पुरानी लकड़ी और मिट्टी से बने तीन घर आग की चपेट में आ गए. हवा तेज होने की वजह से आग भड़क उठी और तीनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के वक्त सूरज (किसान) घर में अकेले सो रहे थे, जबकि अन्य घरों के लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. किसान को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से सूरज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

आग लगने की वजह

प्रारंभिक जाँच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जो किसान के घर में ही लगी थी. सूचना मिलते ही पुलिस, तहसीलदार और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुँचे. आग बुझाने के लिए मूँडी, पुनासा, ओंकारेश्वर और संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से कुल 6 फायर ब्रिगेड बुलाई गईं. फायर ब्रिगेड की मौजूदगी में बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

आग में जलकर सब कुछ हो गया राख

आग इतनी तेज थी कि तीनों घरों में रखा अनाज, बिस्तर, कपड़े और घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. वहीं, सक्तापुर के सरपंच सुनील राठौर ने बताया कि आग तेली राठौर समाज के तीन कच्चे मकानों में लगी थी. दो घरों के लोगों को समय रहते जगा लिया गया, लेकिन तीसरे घर में अकेले सो रहे सूरज राठौर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सका. सूरज घर में अकेले सो रहा था, जबकि उसकी माँ बेटी के घर इंदौर गई हुई थी. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा

