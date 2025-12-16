Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3042886
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

खंडवा में तीन मकानों में लगी भीषण आग, घर में अकेले सो रहे किसान की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत

MP News: खंडवा में भीषण आग लगने से तीन मकान जलकर राख में तब्दील हो गए हैं. आग इतनी तेज थी कि घर के अंदर सो रहे किसान को भागने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से ज़िंदा जलकर उसकी मौत हो गई.

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 16, 2025, 02:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

khandwa news
khandwa news

Fire breaks out in three houses in Khandwa: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सुबह करीब 5:30 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिले के अंतर्गत गांव सक्तापुर से भीषण आग लगने की खबर सामने आई है. गांव के तीन मकानों में अचानक आग भड़क उठी, जिसमें 50 साल के किसान की बुरी तरह जलकर मौत हो गई है.

किसान की ज़िंदा जलकर हुई मौत
मामला खंडवा जिले के नर्मदानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव सक्तापुर का है. यहाँ पुरानी लकड़ी और मिट्टी से बने तीन घर आग की चपेट में आ गए. हवा तेज होने की वजह से आग भड़क उठी और तीनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के वक्त सूरज (किसान) घर में अकेले सो रहे थे, जबकि अन्य घरों के लोग किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में सफल रहे. किसान को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से सूरज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

आग लगने की वजह
प्रारंभिक जाँच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जो किसान के घर में ही लगी थी. सूचना मिलते ही पुलिस, तहसीलदार और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुँचे. आग बुझाने के लिए मूँडी, पुनासा, ओंकारेश्वर और संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट से कुल 6 फायर ब्रिगेड बुलाई गईं. फायर ब्रिगेड की मौजूदगी में बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

Add Zee News as a Preferred Source

आग में जलकर सब कुछ हो गया राख
आग इतनी तेज थी कि तीनों घरों में रखा अनाज, बिस्तर, कपड़े और घरेलू सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया. वहीं, सक्तापुर के सरपंच सुनील राठौर ने बताया कि आग तेली राठौर समाज के तीन कच्चे मकानों में लगी थी. दो घरों के लोगों को समय रहते जगा लिया गया, लेकिन तीसरे घर में अकेले सो रहे सूरज राठौर की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा सका. सूरज घर में अकेले सो रहा था, जबकि उसकी माँ बेटी के घर इंदौर गई हुई थी. रिपोर्ट: प्रमोद सिन्हा, खंडवा

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. खंडवा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

khandwa news

Trending news

khandwa news
खंडवा में तीन मकानों में लगी भीषण आग, घर में सो रहे किसान की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत
satna news
थैलेसीमियाग्रस्त 4 बच्चों को चढ़ाया HIV पॉजिटिव ब्लड, 4 महीने पुराना मामला अब आया
chhattisgarh shops and establishment amendment bill
CG दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक:ओवरटाइम, महिलाओं की नाइट शिफ्ट नियम में बदलाव
bhupesh baghel
नितिन नबीन के BJP का कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस क्यों खुश?
bhopal news
भोपाल में अगले महीने 2 दिन नहीं बिकेगा मांस, जानें क्यों सभी दुकानें रहेंगी बंद
cm mohan yadav
श्रमिक परिवारों के लिए खुशखबरी! आज CM मोहन ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़, जानें अपडेट
chhattisgarh weather update
छत्तीसगढ़ में मौसम की लुका-छिप्पी, ठंड कभी तेज कभी हल्की, अगले 3 दिन तापमान स्थिर
mp news
अस्पताल के टायलेट में मिला नवजात का शव, कमोड में बुरी तरह फंसा, फ्लश नहीं हुआ तो...
tikamgarh news
अंधविश्वास, चमत्कार या कुछ और? बाबा जी बगैर पूछे पर्चे पर लिख देते हैं समस्या...
gwalior news
ड्राइवर, पत्नी और दोस्त की साजिश! पहले बुजुर्ग का जीता भरोसा, फिर UPI से उड़ाए लाखों