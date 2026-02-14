Advertisement
लाडली बहनों का इंतजार हुआ खत्म! आज खाते में आएगी 33वीं किस्त, 1500 रुपए आपके खाते में आए या नहीं? ऐसे करें चैक

Ladli Behna Yojana: आज खंडवा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे. अगर आप भी 33वीं किस्त का इंतजार कर रही हैं और जानना चाहती हैं कि पैसे आपके खाते में आया या नहीं. इसके लिए नीचे बताए गए आसान तरीकों से आप घर बैठे ही चेक कर सकती हैं.

 

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:37 AM IST
AI जनरेटेड इमेज
Ladli Behna Yojana 33rd Installment: लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मध्य प्रदेश के करीब 1.25 करोड़ लाभार्थी महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आज ट्रांसफर किए जाएंगे. यह राशि खंडवा जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जारी की जाएगी. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव डीबीटी यानी (डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करेंगे. 33वीं किस्त को लेकर प्रदेश की महिलाएं लंबे समय से इंतजार कर रही थी.

खंडवा के पंधाना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त जारी की जाएगी. साथ ही मुख्यमंत्री मोहन यादव  खंडवा के पधाना विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे. बता दें की इस योजना की 32वीं किस्त मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदापुरम से जारी की थी. उसे समय 16 जनवरी को पत्र महिलाओं के खाते में कुल 1856 करोड रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ 

लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिन्हें योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है और पात्रा की शर्तों को पूरा करती है. जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें भुगतान में दिक्कत आ सकती है. ऐसे मामलों में योजना की राशि खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी. ई-केवाईसी के लिए लाभार्थियों को समग्र पोर्टल पर जाकर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा. प्रक्रिया पूरी होने के बाद किस्त की राशि प्राप्त कर सकेंगे.

बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम ऐसे चेक करें

  • ऑफिशियल वेबसाइट cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं.
  • अपने मोबाइल नंबर और OTP का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.
  • आपको होम पेज पर 'फाइनल लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा. उस पर क्लिक करें.
  • अब अपना मोबाइल नंबर टाइप करें और कैप्चा कोड डालें.
  • फिर अपने मोबाइल पर आया OTP डालें और 'सबमिट' ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब अपने जिले, लोकल बॉडी, ग्राम पंचायत या वार्ड के नाम पर क्लिक करें.
  •  इसके बाद, लाडली बहना योजना बेनिफिशियरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी.
  • यहां आप बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: MP में 'वंदे मातरम्' पर आर-पार, CM मोहन का सभी 6 छंद गाने का ऐलान, मंत्री बोले- 'नहीं गाना तो पाकिस्तान जाओ'

