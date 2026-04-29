खंडवा में ट्रैकमैन ही निकला आरोपी, डेटोनेटर रख रोकी थी सेना की ट्रेन, NIA ने की थी जांच

MP News: 2 साल पहले खंडवा जिले में रेलवे पटरी पर डेटोनेटर रखकर ट्रेन रोने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. खंडवा न्यायालय ने मामले में रेलवे के मेन ट्रैकमैन साबिर उर्फ शब्बीर को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई है. साबिर ने 18 सितंबर 2024 को सागफाटा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर इमरजेंसी के दौरान काम आने वाले डेटोनेटर रख दिए थे ट्रेन गुजरते ही यह फट गए थे और ट्रेन को रोकना पड़ा था.यह स्पेशल ट्रेन सेवा के जवानों को लेकर जम्मू कश्मीर से कर्नाटक जा रही थी. हालांकि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ था. लेकिन इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था. इस मामले की जांच आईबी और एनआईए की तरफ से की गई थी.

खंडवा जिले का था मामला

मामला 18 सितंबर 2024 का है जम्मू कश्मीर से कर्नाटक सेना के जवानों को लेकर जा रही एक स्पेशल ट्रेन खंडवा और बुरहानपुर के बीच सागगाटा स्टेशन के पास से गुजर रही थी. तभी रेलवे ट्रैक पर कुछ फूटने जैसी आवाज आई. ट्रेन के पायलट ने ट्रेन को रोक दिया गया. क्योंकि ट्रेन में सेना के जवान बैठे थे. हालांकि जांच करने के बाद ट्रेन को आगे के रूट पर रवाना किया गया. आरपीएफ पुलिस और उसके बाद आईबी के अधिकारियों ने भी इस मामले की जांच की.उस समय रेलवे पुलिस ने बताया था कि आपात स्थिति,फाग और कोहरे के समय काम आने वाले इमरजेंसी डेटोनेटर रेलवे ट्रैक पर फूटे थे. जिसके खोल भी जांच अधिकारियों ने जप्त किए थे.

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रेलवे का ट्रैकमैन निकला आरोपी

यह डेटोनेटर सागर फटा रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले ट्रैकमैन साबिर उर्फ शब्बीर ने ही रखे थे. इस मामले में पुलिस के डॉग ने 8 किलोमीटर के क्षेत्र में सर्चिंग की और आरोपी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूत के आधार पर रेलवे कोर्ट ने ट्रैक मेन साबिर को रेलवे अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में कुल 6 साल कारावास और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.

पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस के श्वान दस्ते में शामिल डॉग जेम्स की भूमिका भी सबसे अहम रही थी. खंडवा से लेकर बुरहानपुर तक इस मामले में पूरी जांच हुई थी. क्योंकि उस वक्त यह घटना पूरे देश में चर्चा का विषय थी.

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