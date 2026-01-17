'घर में बेटी नहीं है...?', बरैया के आपत्तिजनक बयान पर घमासान, विधायक पर बरसीं केंद्रीय मंत्री

Phool Singh Baraiya News: कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया के आपत्तिजनक बयान पर केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने भी महिलाओं का अपमान बताया है. वहीं उन्होंने बरैया को विधायक पद से इस्तीफा की मांग की है.
Trending Photos
MP Politics: मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस विधायक फूलसिंह बरैया के महिलाओं पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है. बरैया के बयान के बाद से प्रदेश के अंदर बीजेपी लगातार हमलावर है. वहीं खंडवा दौरे पर पहुंचीं केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने महिलाओं का अपमान बताया है. इतना ही नहीं उन्होंने बयान पर तीखा कटाक्ष करते हुए कांग्रेस विधायक बरैया से इस्तीफे की मांग की है.
इस दौरान केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कि फूलसिंह बरैया को खुद सोचना चाहिए, कि वे महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि क्या उनके घर में बेटी नहीं है? सावित्री ठाकुर ने कहा कि ऐसे बयान समाज में स्वीकार्य नहीं हैं और सभी को इसका विरोध करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है.
ये भी पढ़ेंः बरैया के आपत्तिजनक बयान पर एमपी में सियासी भूचाल! सीएम मोहन यादव ने की कड़ी निंदा, राहुल के साथ मंच पर दिखे विधायक
कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा कहा कि अभी नारी वंदन विधेय पास किया गया है, जिसमें पंच, सरपंच, विधानसभा व लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की कुर्सी का खतरा नजर आ रहा है, इसी वजह से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.
राहुल गांधी पर बोला हमला
वहीं राहुल गांधी के इंदौर दौरे को केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने ओछी राजनीति करार दिया. सावित्री ठाकुर ने कहा कि इंदौर में जो मौतें हुईं हैं, उनसे दुःख है. लेकिन, किसी ने जानबूझकर पानी में जहर नहीं मिलाया था. कांग्रेस अपनी गंदी मानसिकता के साथ इसमें भी राजनीति कर रही है. किसी गरीब की मौत हुई है और आप उस पर राजनीति कर रहे हो. किसी की मौत हुई है, तो आप कार्रवाई की बात कर सकते हैं, लेकिन इस पर राजनीति करना गलत है. उन्होंने कहा कि कहा कि मृतकों के परिजन के साथ सरकार की संवेदनाएं हैं. लेकिन, किसी ने जानबूझकर पानी में जहर नहीं मिलाया था.
ये भी पढ़ेंः 'खूबसूरत लड़की दिख जाए तो रेप हो सकता है...', कांग्रेस विधायक का महिलाओं पर अपमानजनक बयान, BJP बोली-धिक्कार है
रिपोर्टः प्रमोद सिन्हा, खंडवा
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट