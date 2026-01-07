हड्डियां कमजोर, दांत पीले, सफेद बाल...खंडवा के 7 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर लोग

Fluoride Contaminated Water: मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के किल्लौद ब्लॉक में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है, जहां सात गांवों के लोग खतरनाक रूप से ज़्यादा फ्लोराइड वाला पानी पीने को मजबूर हैं. पानी में फ्लोराइड का लेवल 2.0 से 5.0 PPM तक पाया गया है, जिससे गांव वालों के दांत पीले पड़ रहे हैं, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं और लिवर इन्फेक्शन बढ़ रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने एक जांच कमेटी बनाई है और ज़्यादा फ्लोराइड वाले हैंडपंपों पर लाल रंग से निशान लगाकर उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. अब प्रशासन पानी की क्वालिटी सुधारने और फ्लोराइड की मात्रा कम करने के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करने जैसे उपायों पर ध्यान दे रहा है.

कई गांवों में गहराया फ्लोराइड का संकट

दरअसल, इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद खंडवा जिले के किल्लौद ब्लॉक के एक दर्जन से ज़्यादा गांवों में लोग अब फ्लोराइड वाले दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. पानी में फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा के कारण बच्चों के दांत पीले पड़ रहे हैं, और लोगों को हाथों और पैरों में दिक्कतें, समय से पहले बाल सफेद होना और लिवर इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो रही हैं.

पानी पीने से हो रही कई तरह की समस्याएं

कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज कराने आए गांव वालों ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने इलाके में दूषित पीने के पानी के सोर्स की पहचान कर ली थी, लेकिन कोई फिल्टर प्लांट या दूसरी कार्य योजना लागू नहीं की गई है. इलाके के कई गांवों में फ्लोराइड प्रदूषण के कारण लोग कई बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनमें आंखों की रोशनी कम होना, दांतों का गिरना, समय से पहले बाल सफेद होना और जोड़ों में दर्द शामिल है. गांव वालों ने बताया कि टेस्टिंग के दौरान ज़्यादातर गांवों में पानी में फ्लोराइड का लेवल 2.0 से 5.0 पार्ट्स प्रति मिलियन (ppm) के बीच पाया गया. गांव वालों ने गांव में सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए एक प्रभावी कार्य योजना की मांग करते हुए एक आवेदन भी दिया.

कलेक्टर ने क्या कहा?

इस मामले में खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने बताया कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) डिपार्टमेंट ने इन गांवों में टेस्ट किए हैं. जिन हैंडपंप और ट्यूबवेल में फ्लोराइड का लेवल ज़्यादा पाया गया है, उन्हें लाल निशान से मार्क कर दिया गया है, और गांव वालों को इन सोर्स का पानी इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है. ग्राम पंचायत को भी बारिश का पानी इकट्ठा करने, डक वेल और तालाब बनाने और ग्राउंडवॉटर लेवल बढ़ाने के लिए कंटूर ट्रेंच खोदने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि फ्लोराइड की मात्रा कम हो सके.

