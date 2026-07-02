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रक्तदान के बदले बाबा भोलेनाथ के VIP दर्शन; ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की अनूठी पहल ने रचा इतिहास, 4 महीने में रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन

खंडवा के ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालु अब भगवान भोलेनाथ के VIP दर्शन के साथ-साथ लोगों की जिंदगी बचाने में भी मदद कर रहे हैं. श्रद्धालुओं को रक्तदान करने पर ओंकारेश्वर मंदिर में फ्री VIP दर्शन करने का अवसर मिल रहा है और चार महीने में अब तक 2300 यूनिट ब्लड उपलब्ध हो गया है.

Written ByNaveen Kumar Kashyap
Published: Jul 02, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:55 PM IST
रक्तदान के बदले बाबा भोलेनाथ के VIP दर्शन; ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की अनूठी पहल ने रचा इतिहास, 4 महीने में रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Naveen Kumar Kashyap

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नवीन कुमार कश्यप डिंडौरी से रिपोर्टर हैं.

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