/रक्तदान के बदले बाबा भोलेनाथ के VIP दर्शन; ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की अनूठी पहल ने रचा इतिहास, 4 महीने में रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन

मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में आस्था और सेवा का एक ऐसा अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है. नर्मदा तट पर विराजमान बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अब न सिर्फ शीश नवा रहे हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए महादान भी कर रहे हैं. ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई 'रक्तदान के बदले फ्री VIP दर्शन' की मुहिम उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल साबित हुई है. इस अनोखी पहल का असर यह हुआ है कि महज 4 महीनों के भीतर ही 2,300 यूनिट से अधिक ब्लड जमा हो चुका है, जिससे अब न सिर्फ खंडवा बल्कि आसपास के कई जिलों के अस्पतालों में भी खून की कमी पूरी तरह दूर हो गई है.