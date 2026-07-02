/रक्तदान के बदले बाबा भोलेनाथ के VIP दर्शन; ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट की अनूठी पहल ने रचा इतिहास, 4 महीने में रिकॉर्ड ब्लड डोनेशन

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मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में आस्था और सेवा का एक ऐसा अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है. नर्मदा तट पर विराजमान बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अब न सिर्फ शीश नवा रहे हैं, बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए महादान भी कर रहे हैं. ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई 'रक्तदान के बदले फ्री VIP दर्शन' की मुहिम उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल साबित हुई है. इस अनोखी पहल का असर यह हुआ है कि महज 4 महीनों के भीतर ही 2,300 यूनिट से अधिक ब्लड जमा हो चुका है, जिससे अब न सिर्फ खंडवा बल्कि आसपास के कई जिलों के अस्पतालों में भी खून की कमी पूरी तरह दूर हो गई है.
खंडवा जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस साल फरवरी में एक दूरदर्शी योजना तैयार की थी. इसके तहत हर शनिवार और रविवार (वीकेंड) को ओंकारेश्वर में विशेष रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है. यहां पहुंचने वाले 50 से 60 हजार श्रद्धालुओं में से जो भी भक्त स्वेच्छा से रक्तदान करता है, उसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया जाता है. इस सर्टिफिकेट के आधार पर मंदिर ट्रस्ट तुरंत श्रद्धालु को फ्री वीआईपी पास जारी करता है, जिससे भक्त बिना किसी लंबी लाइन में लगे सीधे गर्भगृह में जाकर बाबा ओंकारेश्वर के दर्शन कर लेते हैं.
खंडवा के साथ-साथ पड़ोसी जिलों की भी मदद
आमतौर पर खंडवा मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में रोजाना करीब 80 यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन एक्सचेंज (रिप्लेसमेंट) व्यवस्था के बावजूद रोजाना सिर्फ 50 से 55 यूनिट ही उपलब्ध हो पाता था. खासकर सड़क दुर्घटनाओं और इमरजेंसी के वक्त मरीजों के तीमारदारों को खून के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. लेकिन ओंकारेश्वर की इस मुहिम ने पूरी तस्वीर बदल दी है. खंडवा के कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि इस पहल को उम्मीद से कहीं ज्यादा सकारात्मक प्रतिसाद मिला है. अब अस्पताल में रक्त की कोई कमी नहीं है और हम अपने जिले के साथ-साथ आसपास के पड़ोसी जिलों की ब्लड डिमांड को भी आसानी से पूरा कर पा रहे हैं.
देश के किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग में नहीं है ऐसी व्यवस्था
ओंकारेश्वर मंदिर की इस अनूठी पहल को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी खासा उत्साह है. मांधाता क्षेत्र के विधायक नारायण पटेल ने इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि देश के किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग या बड़े धार्मिक स्थल पर ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है. यह एक साथ दो पुण्य कमाने जैसा है—एक तरफ भक्तों को बिना परेशानी के भगवान के वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके द्वारा किए गए रक्तदान से अनगिनत जरूरतमंदों की जिंदगियां बचाई जा रही हैं. बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का भी कहना है कि वे इस व्यवस्था से बेहद खुश हैं, क्योंकि उन्हें धार्मिक संतुष्टि के साथ-साथ समाज के लिए कुछ सार्थक करने का मौका सीधे बाबा के दर पर मिल रहा है.