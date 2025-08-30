खरगोन में बारिश का तांडव, जिला अस्पताल के ICU में घुसा पानी, मरीज हुए परेशान

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जो विकास के दावों की पोल खोलती है. देर रात हुई भारी बारिश के कारण अस्पताल के आईसीयू और एचडीयू (हाई डिपेंडेंसी यूनिट) वार्ड में पानी भर गया, जिससे पूरा वार्ड तालाब में तब्दील हो गया. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन गंभीर हालातों में भी मरीज़ों का इलाज जारी रहा, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

खरगोन में बारिश का तांडव

दरअसल, खरगोन जिला अस्पताल में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण अस्पताल के आईसीयू और एचडीयू वार्ड में पानी भर गया. इसके चलते अस्पताल के वार्डों में जलभराव के कारण मरीजों को इलाज में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सबसे चिंताजनक बात यह है कि पानी में ही इलाज चलता रहा, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण यह समस्या विकराल हो गई है और अब इस पर सवाल उठ रहे हैं.

मरीजों को परेशानी

आईसीयू में जलभराव के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अस्पताल के बाहर बह रहा नाले का पानी आईसीयू वार्ड के अंदर पहुंच गया. जिला अस्पताल के आरएमओ डॉ.कुंदन सिसौदिया ने बताया कि नाले की मरम्मत कर दी गई है और धीरे-धीरे पानी निकल जाएगा.

बाजारों में घुसा पानी

सराफा बाजार, सनावद रोड, गावसिंधे कॉलोनी, विष्णुपुरी, भोखले कॉलोनी में लोगों के घरों में पानी घुस गया. वहीं सराफा बाजार में लोगों की दुकानों में पानी घुस गया. भारी बारिश के कारण कुंदा नदी में तेजी से बाढ़ आ गई. कुंदा नदी की छोटी पुलिया से पानी बह निकला. जिससे सुखपुरी रोड पर आवाजाही बंद कर दी गई. इसके बाद नगर पालिका सीएमओ कमला कौल भी अपनी टीम के साथ शहर की सड़कों पर उतरीं. उन्होंने जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण किया. जहां भी जलभराव था, वहां पानी निकासी की वैकल्पिक व्यवस्था की गई और पानी निकासी कराई गई.

