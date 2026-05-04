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पश्चिम बंगाल में खिला 'कमल', खंडवा में झालमुड़ी के साथ बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न

Khandwa BJP Celebration: पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.  खंडवा में कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर झालमुड़ी का स्टाल लगाकर जश्न मनाया

 

Written By  Pramod Sinha|Edited By: Pooja|Last Updated: May 04, 2026, 08:20 PM IST
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पश्चिम बंगाल में खिला 'कमल', खंडवा में झालमुड़ी के साथ बीजेपी ने मनाया जीत का जश्न

Khandwa BJP Celebration: खंडवा में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.  भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर झालमुड़ी का स्टाल लगाकर लोगों को खिलाई, पटाखे फोड़े और जश्न मनाया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी है,तो मुमकिन है.

कार्यालय के बाहर झालमुडी का स्टॉल
पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में बड़ी जीत के रुझानों को देखते हुए बीजेपी कार्यालय में सुबह से ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटने लगे थे. जैसे-जैसे रुझान बीजेपी के पक्ष में आते गए, कार्यालय का माहौल जश्न में बदलता गया. नतीजे स्पष्ट होते ही बीजेपी दफ्तर के बाहर जीत का जश्न शुरू हो गया. भाजपा के जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर ही झालमुड़ी का स्टाल लगाया और एक दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर बंगाल फतह करने की शुभकामनाएं दी.

 कार्यकर्ताओं ने जाहिर की खुशी 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को सामने रखकर कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की और एक-दूसरे को झालमुड़ी खिलाकर बधाई दी. यह जश्न खासा आकर्षण का केंद्र रहा. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और बीजेपी के झंडे लहराते हुए जीत के नारे लगाए. कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के सामने पटाखे फोड़ और बीजेपी के झंडे लहराते हुए खूब डांस किया.

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'दीदी राज का अंत' 
बीजेपी जिलाध्यक्ष, विधायक कंचन तनवे महापौर अमृता अमर यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और जीत की खुशी साझा की. नेताओं ने इस जीत को जनता का समर्थन बताते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम संदेश बताया. महापौर अमृता यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के अति का अंत हुआ.

ये भी पढ़ें : एक गाने ने बिगाड़ा दीदी का खेल...बंगाल में खिला कमल तो उमा भारती ने ममता बनर्जी पर कसा तंज

 

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