/उल्टी-दस्त और पेट दर्द से तड़पने लगे लोग, हरतालिका तीज पर रबड़ी खाते ही बीमार पड़े 37 लोग, खरगोन के अस्पतालों में मची अफरा-तफरी

मध्य प्रदेश के खरगोन में होटल की रबड़ी खाने के बाद 37 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 25 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं. घटना टांडा बरुड़ के बस स्टैंड स्थित पवन कैलाश श्रीवास होटल की बताई जा रही है. एक साथ कई लोगों के बीमार पड़ने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक होटल की रबड़ी खाने के बाद लोगों को अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत हुई है. इसके बाद परिजन मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. इनमें करीब 17 मरीजों को जिला अस्पताल समेत शहर के अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं 20 मरीजों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा बरुड़ में चल रहा है.