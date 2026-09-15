/उल्टी-दस्त और पेट दर्द से तड़पने लगे लोग, हरतालिका तीज पर रबड़ी खाते ही बीमार पड़े 37 लोग, खरगोन के अस्पतालों में मची अफरा-तफरी

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मध्य प्रदेश के खरगोन में होटल की रबड़ी खाने के बाद 37 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 25 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं. घटना टांडा बरुड़ के बस स्टैंड स्थित पवन कैलाश श्रीवास होटल की बताई जा रही है. एक साथ कई लोगों के बीमार पड़ने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के मुताबिक होटल की रबड़ी खाने के बाद लोगों को अचानक उल्टी-दस्त की शिकायत हुई है. इसके बाद परिजन मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. इनमें करीब 17 मरीजों को जिला अस्पताल समेत शहर के अन्य सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. वहीं 20 मरीजों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टांडा बरुड़ में चल रहा है.
बताया जा रहा है कि सोमवार को हरतालिका तीज व्रत के बाद महिलाओं ने परम्परा के अनुसार टांडा बरुड़ बस स्टैंड स्थित पवन कैलाश श्रीवास की होटल से रबड़ी खरीदकर खाई थी. रबड़ी खाने के कुछ ही देर बार उन्हें उल्टी हस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. बीमार लोगों की संख्या तेजी से बढ़कर 37 हो गई, जिससे उनके परिवारों में हड़कंप मच गया. हालत बिगड़ने के बाद परिजन आनन-फानन में लगभग 15 मरीजों को खरगोन के जिला अस्पताल और दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में ले गए. वहीं कई अन्य मरीजों का इलाज टांडा बरुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में चल रहा है.
रबड़ी खाने के बाद बीमार पड़े लोग
अस्पताल में इलाज करा रही महिलाओं में से एक ने बताया कि उन्होंने गांव के बस स्टैंड पर पवन केशव श्रीवास्तव की दुकान से राबड़ी खरीदी थी. राबड़ी खाने के कुछ ही देर बाद उन्हें उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी. यह समस्या सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के कई अन्य लोगों की भी उसी होटल से खरीदी गई राबड़ी खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम तुरंत अलर्ट हो गई, मौके पर पहुंची और मरीजों का प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया. इस बीच पुलिस ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए संबंधित होटल का दौरा किया और खाने के सैंपल इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं. वहीं इस मामले में खरगोन जिला अस्पताल के सिविल सर्जन राजकुमारी देवड़ा ने बताया कि सभी मरीजों की स्थिति अब स्थिर है.
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