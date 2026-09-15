Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /खरगोन
  • /उल्टी-दस्त और पेट दर्द से तड़पने लगे लोग, हरतालिका तीज पर रबड़ी खाते ही बीमार पड़े 37 लोग, खरगोन के अस्पतालों में मची अफरा-तफरी

उल्टी-दस्त और पेट दर्द से तड़पने लगे लोग, हरतालिका तीज पर रबड़ी खाते ही बीमार पड़े 37 लोग, खरगोन के अस्पतालों में मची अफरा-तफरी

खरगोम में हरतालिका तीज के मौके पर रबड़ी खाने के बाद 37 लोग बीमार पड़ गए, जिसमें 25 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं. मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है.

Reported ByRakesh Jaiswal
Published: Sep 15, 2026, 11:56 AM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:03 PM IST
उल्टी-दस्त और पेट दर्द से तड़पने लगे लोग, हरतालिका तीज पर रबड़ी खाते ही बीमार पड़े 37 लोग, खरगोन के अस्पतालों में मची अफरा-तफरी

About the Author

Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अशोकनगर में बड़ा हादसा: कुएं में डूबने से 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत
2
3
4
5