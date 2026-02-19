Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhखरगोन

नो नेटवर्क जोन में लहलहा रही थी गांजे की खेती, पुलिस ने ध्वस्त किया नशे का साम्राज्य, 1.49 करोड़ के 5900 पौधे किए जब्त

Khargone Crime News: खरगोन में अवैध गांजे की खेती करने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपए मूल्य के 5900 गांजे के पौधे जब्त किए हैं. जब्त किए गए पौधों का कुल वजन 2979 किलो 840 ग्राम बताया जा रहा है. 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 19, 2026, 06:36 PM IST
नो नेटवर्क जोन में लहलहा रही थी गांजे की खेती, पुलिस ने ध्वस्त किया नशे का साम्राज्य, 1.49 करोड़ के 5900 पौधे किए जब्त

Khargone Crime News: खरगोन जिले में पुलिस ने अवैध गांजे की खेती के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब डेढ़ करोड़ रुपए मूल्य के 5900 गांजे के पौधे जब्त किए हैं. जब्त किए गए पौधों का कुल वजन 2979 किलो 840 ग्राम बताया जा रहा है. पुलिस के अनुसार आरोपी दो अलग-अलग स्थानों पर गांजे की खेती कर रहे थे. पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है. 

पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार को जानकारी देते हुए एसपी रविंद्र वर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी की महाराष्ट्र की सीमावर्ती पहाड़ी क्षेत्र हेलापड़ावा चौकी क्षेत्र के शेडो एरिया (नो मोबाईल नेटवर्क ज़ोन) स्थित ग्राम सेन्द्रीयाघाटी गुवाडा और ग्राम तिखली बैडी पीडी जामली में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती की जा रही है. पुलिस ने सूचना मिलते ही  मौके पर पहुंची और ऑपरेशन प्रहार के तहत गांजे की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. 

दो अलग-अलग जगह पर पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस टीम ने सेन्द्रियाघाटी गुवाड़ा गांव में की गई कार्रवाई में कुल 5500 गांजे के पौधे जब्त किए हैं, जिनका वजन 2811 किलो है और इनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 40 लाख 55 हजार रुपये बताई जा रही है. जबकि तिखली बड़ी पीडी जामली गांव में की गई कार्रवाई में कुल 400 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं, जिनका वजन 168 किलो 840 ग्राम है और इसकी कीमत लगभग 8 लाख 49 हजार 200 रुपये है.

दो आरोपी गिरफ्तार
इस तरह कुल 5900 गांजे के पौधे जब्त किए गए हैं, जिनका वजन 2979 किलो 840 ग्राम है.  इनकी कीमत लगभग 1 करोड़ 49 लाख 4 हजार 200 रुपये है. कार्रवाई के दौरान मौके से आरोपी जवान सिंह और मांगीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

khargoan newskhargoan police

