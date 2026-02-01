खेलते-खेलते मौत के टब में गिरी मासूम: मां ठंडा पानी लेने गई थी, पीछे से हो गया हादसा

Khargone News: मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर माता-पिता को झकझोर दिया है. यह घटना इस बात की कड़वी याद दिलाती है कि घर पर एक छोटी सी लापरवाही भी एक परिवार की खुशियों को कैसे खत्म कर सकती है. घटना के समय मां ने अपनी बेटी को नहलाने के लिए टब में गर्म पानी भरा था और ठंडा पानी लेने गई थी. जब वह दूर थी तो पास में खेल रही बच्ची गलती से उबलते पानी के टब में गिर गई और बुरी तरह जल गई. उसे तुरंत झिरन्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे इंदौर रेफर कर दिया गया. दुख की बात है कि इंदौर ले जाते समय रास्ते में ही मासूम बच्ची की मौत हो गई.

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार यह घटना झिरन्या इलाके में हुई. दिव्यांशी की मां रीना उसे नहलाने की तैयारी कर रही थीं. उन्होंने एक टब में बहुत गर्म पानी भर लिया था और उसमें ठंडा पानी मिलाने के लिए दूसरे कमरे या किचन में गईं. इसी बीच अकेली दिव्यांशी खेलते-खेलते टब के पास चली गई और बैलेंस बिगड़ने से उबलते पानी में गिर गई. जब तक उसकी मां लौटीं, बच्ची का शरीर बुरी तरह जल चुका था.

बुरी तरह गर्म पानी में झुलसी

परिजनों ने बच्ची को तुरंत झिरन्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद, डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखकर उसे तुरंत इंदौर के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया. परिवार बच्ची को लेकर इंदौर के लिए निकला, लेकिन छोटी बच्ची का शरीर इतना बुरी तरह जल गया था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. उसकी मां, रीना और पिता, कमल इस घटना से बहुत दुखी हैं. यह दुखद घटना समाज को एक कड़ी चेतावनी देती है कि छोटे बच्चों के आसपास गर्म पानी, बिजली के उपकरण या आग को कभी भी, एक पल के लिए भी, बिना निगरानी के नहीं छोड़ना चाहिए.

मासूम की लाश पलंग पेटी मे मिली

उधर, इंदौर के MIG पुलिस स्टेशन इलाके की श्री नगर कॉलोनी में रहने वाले 12 साल के अली कादरी का शव उसी कॉलोनी के श्रीदेवी अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट में बेड बॉक्स से बरामद किया गया. बच्चे के शरीर पर चाकू से कई घाव थे. तलाशी के दौरान एक महिला बेड बॉक्स पर सोती हुई मिली. पुलिस ने उसी फ्लैट में रहने वाले एक युवक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि वे पूरी जांच के दौरान पुलिस को गुमराह कर रहे थे.

