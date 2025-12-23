Advertisement
इंदौर-महेश्वर को मिलेगी बड़ी सौगात, 150 करोड़ में होगा काम, सिंहस्थ से पहले होगा निर्माण

Ahilya Lok in Maheshwar: इंदौर और महेश्वर को एक और बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने काम भी शुरू कर दिया है, इस काम की लागत 150 करोड़ रुपए होगी.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:51 AM IST
Indore Maheshwar Ahilya Lok: पर्यटन नगरी महेश्वर में अहिल्या लोक बनाने का काम एमपी पर्यटन विभाग ने शुरू कर दिया है. यह प्रोजेक्ट इंदौर और महेश्वर के लिए अहम माना जा रहा है, जिसका निर्माण 150 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है. इसके लिए इंदौर में लालबाग के पीछे स्थित पुराने आरटीओ भवन परिसर के साथ-साथ उससे लगी हुई खाली जमीन पर लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर का स्मारक बनाया जाएगा, जिसके लिए 110 करोड़ रुपए खर्चा आएगा. वहीं बचे हुए 40 करोड़ रुपए से आगे की योजनाओं पर काम किया जाएगा. 

अहिल्या लोक सिंहस्थ से पहले बनाने की तैयारी

अहिल्या लोक सिंहस्थ से पहले बनाने की तैयारी हो रही है. जिस तरह से उज्जैन में महाकाल लोक बनाया गया है, उसी तर्ज पर इंदौर में अहिल्या लोक बनाया जाएगा, इसके लिए पर्यटन विभाग की तरफ से काम शुरू हो गया है. दरअसल, यह काम सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा करने की तैयारी है. लिहाजा इस परियोजना को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी, जबकि अब टेंडर से जुड़ी प्रक्रियाएं भी पूरी हो चुकी हैं. नर्मदा तट पर बनने वाले अहिल्या लोक में कई अहम काम देखने को मिलेंगे. जिसके चलते महेश्वर नगरी के पर्यटन को और मजबूती मिलेगी. 

ये भी पढ़ेंः अब बदल जाएगा एमपी का नक्शा! मुंबई से दोगुना एरिया में होगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन

बताया जा रहा है कि महेश्वर में नर्मदा लोक पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा, इसके अलावा प्राचीन और जीर्णोद्धार मंदिरों को भी संवारा जाएगा, वहीं नर्मदा जी के तट का अलग से विकास किया जाएगा, जिससे यह परियोजना महेश्वर के पर्यटन में अहब साबित होगी. लोकमाता अहिल्याबाई के जीवन के दृश्यों को भी दिखाया जाएगा. उनकी जीवंत जीवनगाथा, विवाह, इंदौर आगमन, शौर्य, सुशासन के कामों की झलक अहिल्या लोक में देखने को मिलेगी. इसके लिए एक फिल्म भी बनेगी, जिसका संचालन किया जाएगा. मंदिरों का लगातार जीर्णोद्धार किया जाएगा. 

जमीन चिन्हिंत 

महेश्वर में अहिल्या लोक के लिए 15 एकड़ जमीन को भी चिन्हित किया गया है. नर्मदा किनारे यह जमीन ली गई है. ताकि यहां पर्याप्त व्यवस्थाएं हो सके और जमीन को संवारा जा सके. श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए महेश्वर में खास तरह के इंतजाम किए जाएंगे. सिंहस्थ में इस बार बड़ी संख्या से विदेशी पर्यटकों आने की भी संभावना है, ऐसे में उज्जैन से लेक इंदौर के बीच तक कई जगहों को संवारा जा रहा है. ताकि पर्यटकों को एक अलग अहसास हो सके. इसके लिए अहिल्या लोक के निर्माण का काम भी तेजी से होगा.

ये भी पढ़ेंः महेश्वर को बड़ी सौगात: HAM मॉडल पर बनेगा बड़वाह-धामनोद 4 लेन, कैबिनेट ने दी मंजूरी..

ahilya lok in maheshwarindore maheshwar ahilya lokujjain simhastha

