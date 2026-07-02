/मोनालिसा केस में फरमान की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार, केरल ले जाकर शादी का आरोप

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मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की वायरल गर्ल के तौर पर सोशल मीडिया पर मशहूर हुईं मोनालिसा और मोहम्मद फरहान की शादी से जुड़ा विवाद अब कानूनी तौर पर और उलझ गया है. मंडलेश्वर की स्पेशल POCSO कोर्ट ने मुख्य आरोपी मोहम्मद फरहान की अग्रिम जमानत याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है, जिससे उसकी गिरफ्तारी का खतरा बढ़ गया है.
केरल ले जाकर शादी का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मोहम्मद फरहान ने नाबालिग लड़की मोनालीसा को फिल्मों और एक्टिंग में करियर बनाने का लालच देकर बहला-फुसला लिया. उसके साथ जाने के बाद आरोपी उसे सीधे केरल ले गया और कथित तौर पर उससे शादी कर ली. शिकायत मिलने पर महेश्वर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.
फरहान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
कोर्ट की सुनवाई के दौरान जज ने आरोपी को अग्रिम राहत देने का कड़ा विरोध किया. कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि आरोपी फरहान अभी गिरफ़्तारी से बच रहा है और फरार है. कोर्ट ने माना कि इतने गंभीर मामले में अग्रिम जमानत देने से आरोपी अहम सबूत मिटा सकता है और गवाहों पर दबाव डाल सकता है. कोर्ट ने इन दलीलों को सही मानते हुए आरोपी की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया.
मोनालिसा विवाह विवाद में नया मोड़
कोर्ट के इस फैसले के बाद मोनालिसा-फरमान की शादी से जुड़ा विवाद एक नए कानूनी मोड़ पर आ गया है. अब पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और जांच को आगे बढ़ाने की कार्रवाई में तेजी ला सकती है. जांच के लिए कोर्ट का यह आदेश बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे सबूत सुरक्षित रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. अब सबकी नजरें अगली सुनवाई और पुलिस के अगले कदमों पर टिकी हैं.
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