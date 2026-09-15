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500 ट्रैक्टर...1 किमी लंबी रैली, 50 से ज्यादा गांवों के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा, जानिए क्यों फूटा गुस्सा?

Khargone News: खरगोन के भीकनगांव में 50 से ज्यादा गांवों के हजारों किसानों ने करीब 500 ट्रैक्टरों के साथ आक्रोश रैली निकाली. किसानों ने जमीन अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा, सिंचाई-बिजली, MSP और मंडी व्यवस्था से जुड़ी मांगें उठाईं.

Written ByRakesh Jaiswal
Published: Sep 15, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 06:01 PM IST
500 ट्रैक्टर...1 किमी लंबी रैली, 50 से ज्यादा गांवों के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा, जानिए क्यों फूटा गुस्सा?
Image Credit: ZEE MEDIA

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