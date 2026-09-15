/500 ट्रैक्टर...1 किमी लंबी रैली, 50 से ज्यादा गांवों के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा, जानिए क्यों फूटा गुस्सा?

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मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के भीकनगांव में किसानों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला है. भारतीय किसान संघ की अगुवाई में 50 से ज्यादा गांवों के किसानों ने सैंकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर आक्रोश रैली में पहुंचे हैं. यह रैली करीब 1 किमी लंबी रही, जिससे भीकनगांव में यातायात भी बाधित हुई. किसानों ने शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. रैली में विधायक झूमा सोलंकी भी शामिल हुईं. वहीं किसानों का कहना है कि देशगांव-जुलवानिया फोरलेन में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हो रही है, उन्हें बाजार के हिसाब से 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए.
खरगोन किसान आंदोलन में जमीन के मुआवजे के साथ सिंचाई और बिजली की समस्या भी सामने आई है. वहीं किसानों ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना का पानी जल्द खेतों तक पहुंचाने की मांग उठाई. इसके साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली देने और खराब ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदलने की मांग की गई. किसानों ने ओवरलोड ट्रांसफार्मरों का भार कम करने की बात भी रखी. किसानों का कहना है कि बिजली और सिंचाई की परेशानी का सीधा असर खेती पर पड़ रहा है. भीकनगांव और आसपास के गांवों में किसानों ने इन समस्याओं के जल्द समाधान की मांग शासन-प्रशासन के सामने रखी.
कपास MSP से खाद-बीज तक मांग
किसानों ने फसलों की खरीदी और कृषि व्यवस्था से जुड़ी कई मांगें भी उठाईं. उनकी मांग है कि 1 अक्टूबर से समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी शुरू की जाए. इसके अलावा मक्का और तुअर की MSP पर खरीदी, फसल सर्वे और मुआवजा देने की मांग की गई. किसानों ने अमानक खाद, बीज और कीटनाशकों की सैंपलिंग कराने की बात भी कही. मंडी में अवैध तुलाई वसूली और 5 रुपए प्रवेश शुल्क बंद करने की मांग उठी. इस आंदोलन में 200 से ज्यादा महिला किसानों ने भी हिस्सा लिया. किसानों ने कहा कि खेती से जुड़े इन मुद्दों का समाधान जल्द होना चाहिए.
15 दिन में मांगें नहीं मानी तो आंदोलन
भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी श्याम पटेल ने कहा कि नेशनल हाईवे में जिन किसानों की जमीन जा रही है, उन्हें दो गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि किसान चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं. उन्होंने बताया कि कम से कम 50 गांवों के किसान रैली में शामिल हुए हैं. किसानों ने साफ चेतावनी दी कि अगर 15 दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. भीकनगांव में हुई इस किसान रैली से साफ है कि जमीन अधिग्रहण, सिंचाई, बिजली, MSP और मंडी व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर किसानों में नाराजगी बनी हुई है.