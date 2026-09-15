/500 ट्रैक्टर...1 किमी लंबी रैली, 50 से ज्यादा गांवों के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा, जानिए क्यों फूटा गुस्सा?

15 दिन में मांगें नहीं मानी तो आंदोलन

भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी श्याम पटेल ने कहा कि नेशनल हाईवे में जिन किसानों की जमीन जा रही है, उन्हें दो गुना मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि किसान चार गुना मुआवजे की मांग को लेकर एकजुट हुए हैं. उन्होंने बताया कि कम से कम 50 गांवों के किसान रैली में शामिल हुए हैं. किसानों ने साफ चेतावनी दी कि अगर 15 दिन में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. भीकनगांव में हुई इस किसान रैली से साफ है कि जमीन अधिग्रहण, सिंचाई, बिजली, MSP और मंडी व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर किसानों में नाराजगी बनी हुई है.