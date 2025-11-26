श्मशान में नींबू और भैरवजी के नाम पर हुई 3 लाख की ठगी, 12 करोड़ की धनवर्षा का दिया था लालच

Black Magic Scam in Khargone-मध्यप्रदेश के खरगोन में अंधविश्वास और लालच का फायदा उठाकर एक व्यक्ति से ठगी करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इंदौर क्षेत्र के तीन आरोपियों ने एक स्थानीय युवक को 12 करोड़ रुपए की धनवर्षा का लालच देकर उससे 3 लाख रुपए ठग लिए. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपियों का एक ड्राइवर फरार है.

करोड़ों रुपए का दिया लालच

यह घटना खरगोन कोतवाली थाना क्षेत्र के कुम्हारखेड़ा इलाके की है. पीड़ित घनश्याम चौहान उर्फ विक्की ने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले तीन युवक उसके संपर्क में आए थे. उन्होंने दावा किया कि वे एक विशेष प्रकार का मटका पूजा करवाते हैं, जिसके बाद मटके में रखा पैसा कई गुना बढ़कर करोड़ों में बदल जाता है. आरोपियों ने पीड़ित को विश्वास दिलाया कि वे 3 लाख रुपए से 12 करोड़ रुपए तैयार कर देंगे.

श्मशाम में नींबू काटने को कहा

कोतवाली पुलिस उप निरीक्षक रामजीलाल डुडवे ने बताया कि आरोपियों ने सोमवार रात घनश्याम को घर पर पूजा करने के लिए कहा और मटके में 3 लाख रुपए रखवाए. इसके बाद उन्होंने मटका लेकर उसे श्मशान घाट ले जाने को कहा, जहां नींबू काटकर भैरवजी का जाप करने की बात कही गई. आरोपियों ने घनश्याम को निर्देश दिए कि वह श्मशान में 51 बार भैरवजी का नाम लेकर नींबू काटे.

मटका लेकर फरार हुए आरोपी

घनश्याम तब तीसरी बार नींबू काटने गया और वापस लौटा, तो उसने देखा कि आरोपी मटका और उसमें रखे 3 लाख रुपए लेकर फरार हो चुके हैं. उसे समझ आ गया कि उसके साथ ठगी हो गई है. पीड़ित तुरंत कोतवाली थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने नाकाबंदी और सर्चिंग अभियान चलाया. बुधवार दोपहर तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया. पुलिस ने उनक तलाश में 3 लाख रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की गई है और पुलिस की जांच जारी है. फिलहाल फरार ड्राइवर की तलाश की जा रही है.

