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Death of NEET student in Khargone: इंदौर से लापता एक नीट (NEET-UG) छात्रा का शव खरगोन जिले में मिलने से सनसनी फैल गई. शुरूआती जांच में नर्मदा नदी में कूदकर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि मौत के असली कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने बाद ही पता चल सकेगा. परिजनों मे शव की पहचान कर ली है.
मृतका की पहचान तस्वीर और पहचान पत्र के आधार पर इंदौर के लसूड़िया इलाके के तालावाली चंदा की रहने वाली निक्की यादव के तौर पर हुई है. रविवार को निक्की अपने छोटे भाई शिवम के साथ NEET-UG परीक्षा देने गई थी. परीक्षा खत्म होने के बाद उसने किसी और के मोबाइल से अपने परिवार को फोन करके बताया कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और वह जल्द ही घर पहुंच जाएगी. इसके बाद परिवार से उसका संपर्क टूट गया और वह रात होने तक घर नहीं लौटी.
परिजनों का आरोप
लसूड़िया पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद सोमवार सुबह भंवरकुआं पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई. तकनीकी सबूतों और मोबाइल लोकेशन डेटा के आधार पर, पुलिस ने पता लगाया कि उसकी आखिरी लोकेशन खरगोन जिले के बड़वाह इलाके में थी.निक्की के परिवार का आरोप है कि वे रविवार रात को ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे. लगभग एक घंटे तक इंतजार करने के बाद भी उन्हें पुलिस से कोई मदद नहीं मिली. इसके बाद, उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सोमवार सुबह भंवरकुआं पुलिस स्टेशन लौटे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
डॉक्टर बनना चाहती थी निक्की
निक्की के पिता रामानंद यादव एक अकाउंटेंट हैं. उन्होंने बताया कि निक्की ने पहले भी दो बार NEET की परीक्षा दी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी. वह डॉक्टर बनना चाहती थी. जिसके लिए वे कड़ी मेहनत कर रही थी. उसकी दो बड़ी बहनें सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक भाई इंजीनियर है और सबसे छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ता है. परिवार का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि निक्की किन हालात में बरवाहा पहुंची.
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