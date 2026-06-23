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NEET परीक्षा के बाद परिजनों से फोन पर की बात, इंदौर से लापता छात्रा का खरगोन में मिला शव, दो बार एग्जाम दे चुकी थी निक्की

Death of NEET student in Khargone: इंदौर से लापता NEET छात्रा निक्की यादव का शव खरगोन में नर्मदा नदी से मिलने से सनसनी फैल गई. वह रविवार को अपने छोटे भाई के साथ परीक्षा देने घर से निकली थी, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद देर रात तक घर नहीं लौटी.

Written ByPooja
Published: Jun 23, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:02 AM IST
NEET परीक्षा के बाद परिजनों से फोन पर की बात, इंदौर से लापता छात्रा का खरगोन में मिला शव, दो बार एग्जाम दे चुकी थी निक्की

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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