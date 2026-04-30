कल जो कहा, आज किया... अचानक गेहूं उपार्जन केंद्र पहुंचे CM मोहन यादव, किसानों से बातकर जाना हाल

CM Mohan Yadav Surprise Visit to Wheat Procurement Center: किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल यानी 29 अप्रैल को जो कहा था, वैसा ही 30 अप्रैल को किया. उन्होंने कहा था कि वे किसी भी गेहूं उपार्जन केंद्र का आकस्मिक दौरा कर सकते हैं. और, हुआ भी यही. वे आज सुबह अचानक खरगोन जिले के कतरगांव में बनाए गए उपार्जन केंद्र के निरीक्षण लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने यहां किसानों से चर्चा की. इसके अलावा उन्होंने केंद्र से संबंधित लोगों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए. बता दें कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महेश्वर में 29 अप्रैल को रात्रि विश्राम किया था.

बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर छाया, बैठक और कई अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की है. अब किसान जिले के किसी भी उपार्जन केन्द्र पर उपज विक्रय कर सकते हैं. इतना ही नहीं, किसानों को गेहूं की तौल के लिए इंतजार नहीं करना पड़े इसके लिए उपार्जन केन्द्रों में तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है. सरकार जिलों में और भी तौल कांटे बढ़ा रही है. सरकार ने चमक विहीन गेहूं की सीमा भी 50 प्रतिशत कर दी है. सूकड़े दाने की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक की गई है. क्षतिग्रत दानों की सीमा बढ़ाकर 6 प्रतिशत तक की गई है. किसानों के उपज की तौल समय पर हो सके इसके लिए बारदाने, तौल कांटे, हम्माल तुलावटी, सिलाई मशीन, कम्यूंटर, नेट कनेक्शन, कूपन ,गुणवत्ता परीक्षण उपकरण, उपज की साफ-सफाई के लिए पंखा, छन्ना आदि व्यवस्थाएं उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध कराई जा रही हैं.

अब तक इतने लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी

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गौरतलब है कि अभी तक मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 9.83 लाख किसानों द्वारा 60.84 लाख मीट्रिक टन गेहूं के विक्रय के लिए स्लॉट बुक किए जा चुके हैं. प्रदेश में अभी तक 5 लाख 8 हजार 657 किसानों से 22 लाख 70 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया जा चुका है. पिछले साल समर्थन मूल्य पर 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया था. इस वर्ष युद्ध की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों के हित में सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं के उपार्जन का लक्ष्य रखा गया है.

किसानों के लिए उपार्जन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं

गेहूं का बढ़ा हुआ दाम: इस वर्ष किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदा जा रहा है. इसमें राज्य सरकार की ओर से 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी शामिल है, जिससे किसानों को कुल 2625 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जा रहा है.

गुणवत्ता मापदंडों (FAQ) में बड़ी छूट: किसानों को राहत देते हुए गेहूं की गुणवत्ता के मानकों में ढील दी गई है. चमक विहीन गेहूं की स्वीकार्य सीमा 50 प्रतिशत तक कर दी गई है. वहीं, सूकड़े दाने की सीमा 6% से बढ़ाकर 10% और क्षतिग्रस्त दानों की सीमा बढ़ाकर 6% कर दी गई है.

कहीं भी उपज बेचने की आजादी: किसानों को अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े या परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें अपने जिले के किसी भी उपार्जन केंद्र पर गेहूं बेचने की विशेष सुविधा दी गई है.

तौल कांटों की संख्या में वृद्धि: उपज की तौल में लगने वाले समय को कम करने के लिए केंद्रों पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाकर 6 कर दी गई है. जिला प्रशासन को जरूरत के हिसाब से इनकी संख्या और बढ़ाने के अधिकार भी सौंपे गए हैं.

स्लॉट बुकिंग क्षमता में इजाफा: अधिक से अधिक किसानों से समय पर खरीदी हो सके, इसके लिए प्रतिदिन प्रति केंद्र स्लॉट बुकिंग की क्षमता 1000 क्विंटल से बढ़ाकर 2250 क्विंटल कर दी गई है. आवश्यकता पड़ने पर जिले स्तर पर इसे बढ़ाकर 3000 क्विंटल प्रति केंद्र तक किया जा सकता है.

शनिवार को भी होगी खरीदी: किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हर शनिवार को भी स्लॉट बुकिंग और गेहूं उपार्जन का काम सुचारू रूप से जारी रहेगा.

बुनियादी और तकनीकी सुविधाओं की मौजूदगी: सभी केंद्रों पर पीने का शुद्ध पानी, छायादार बैठने का स्थान और जन-सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं. इसके अलावा तौल समय पर हो, इसके लिए पर्याप्त बारदाने, हम्माल-तुलावटी, सिलाई मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, कूपन, गुणवत्ता परीक्षण उपकरण और उपज साफ करने के लिए पंखे व छन्ने की व्यवस्था की गई है.

जागरूकता प्रसार: किसानों को उनके हित में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों की पूरी जानकारी मिल सके, इसके लिए जनसंपर्क विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष पोस्टर और बैनर सभी उपार्जन केंद्रों पर लगाए गए हैं.