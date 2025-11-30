खरगोन में कलेक्टर की फोटो से साइबर ठगी! 9 आरोपी गिरफ्तार, अधिकारियों से एक लाख रुपए ठगे

Khargone Cyber Crime: खरगोन में पुलिस ने साइबर ठगी का बड़ा खेल पकड़ लिया है. आरोप है कि कुछ लोग वाट्सएप पर कलेक्टर की फोटो लगाकर शासकीय अधिकारियों से पैसा ऐंठ रहे थे. आरोपियों में एक महिला और दो नाबालिग भी शामिल हैं. आदिवासी विकास विभाग के एक अधिकारी ने फर्जी मैसेज के जाल में फंसकर एक लाख रुपए भेज दिए थे. पुलिस को तुरंत सूचना मिली और टीम ने इस ऑनलाइन फ्रॉड को गंभीरता से लेकर जांच शुरू की.

एसपी रवींद्र वर्मा के निर्देश पर खरगोन एसडीओपी रोहित और थाना प्रभारी बीएल मंडलोई ने साइबर टीम की मदद से आरोपियों का पीछा किया. रीवा और मुंबई में छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने ऑनलाइन ठगी के जरिए जल्दी पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट अपनाया. पुलिस ने एक लाख रुपए जब्त किए और पूछताछ जारी है. अब तक की जांच में पता चला कि गिरोह महंगे शौक पूरे करने और पैसे जल्दी कमाने के मकसद से काम कर रहा था.

जांच में पता चला कि 25 अक्टूबर को मोबाइल नंबर 84339410118 से कलेक्टर की फोटो लगाकर अधिकारियों को मैसेज भेजा गया. इनमें से एक अधिकारी ने धोखे में पैसा फर्जी खाते में भेजा. कलेक्टर खरगोन भाव्या मित्तल ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और अधिकारियों को सावधान रहने का संदेश भी जारी किया. पुलिस ने इसे चुनौती मानकर पूरे गिरोह की तलाश शुरू की. अब बाकी शामिल लोगों की भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे जाल का भंडाफोड़ हो सके.

पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने तेज पैसे कमाने और ऑनलाइन फ्रॉड को आसान रास्ता मानकर काम किया. आरोपी रीवा और मुंबई से भी जुड़े थे. साइबर टीम लगातार उनके हर कदम पर नजर रख रही है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद नए सबूत मिलने की संभावना है. स्थानीय अधिकारियों और जनता को भी चेतावनी दी गई है कि किसी भी तरह के मैसेज या कॉल में फंसकर पैसा न भेजें. पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है.

रिपोर्टः राकेश जयशवाल, खरगोन

