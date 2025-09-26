महिला के चक्कर में भिड़ गए दो पक्ष, धारदार हथियार से सरपंच पति समेत तीन घायल

Khargone News: खरगोन जिले के बेजापूरा गांव में एक महिला को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें धारदार हथियार से हमला कर तीन लोग घायल हो गए. घायलों में सरपंच पति भाईला, उसके बेटे परला और गंदास शामिल हैं. भाईला की हालत गंभीर होने पर उसे इंदौर रेफर किया गया, जबकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
Khargone Knife Attack: खरगोन जिले के टांडा बरूड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बेजापूरा में एक महिला को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के तीन लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया. घटना के बाद सभी घायलों को रात में जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है. जानकारी के अनुसार, बेजापूरा के युवक परला का विवाह उसकी पत्नी ललिता के साथ करीब आठ साल पहले हुआ था, जिसके दो बच्चे हैं.
पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी बड़वानी जिले के धवली के आरोपी भाईराम डूडवे के साथ रहने चली गई थी. जिसके बाद सामाजिक स्तर पर समझौता होने के बाद 5 दिन पहले ही महिला अपने पूर्व पति के पास रहने को आई थी. इसको लेकर दूसरे पक्ष के आरोपी भाईराम ने बेजापूरा आकर दो चाकू हाथ में लेकर आनन-फानन में हमला कर दिया. जिसकी वजह से सरपंच पति भाईला, उसके दोनों बेटे परला और गंदास बुरी तरह घायल हो गए.
पुलिस जांच में जुटी
घायल अवस्था में तीनों को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल खरगोन लाया गया. जिला अस्पताल में डॉक्टर पंकज महाजन द्वारा घायलों का उपचार किया गया. जिसमें भाईला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें इंदौर ले जाने की परिजनों को सलाह दी गई है. फिलहाल टांडा बरूड पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया है. (रिपोर्टः राकेश जयशवाल, खरगोन)
