इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से हर मुराद पूरी करती हैं माता लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा

Diwali 2025: दिवाली पर माता लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है और इस मौके मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित ऊन महालक्ष्मी मंदिर में जो भी भक्त उल्टा  स्वास्तिक बनाता है, महालक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं और उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:07 PM IST
Oon Mahalaxmi Mandir: भारत के हर कोने में आस्था और चमत्कार की कहानियां गूंजती हैं. देशभर में कई चमत्कारी मंदिर  और इनमें शक्तिपीठ और सिद्धपीठों विशेष महत्व है. ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी स्थित है, जहां देवी महालक्ष्मी स्वयं भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं. माना जाता है कि दिवाली जैसे शुभ अवसर पर, जो भी भक्त यहां आकर मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाता है, महालक्ष्मी उस पर प्रसन्न होती हैं और उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं.

मनोकामना पूरी होने पर बनाते हैं सीधा स्वास्तिक

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ऊन महालक्ष्मी मंदिर जितना पुराना है, उतना ही मान्यताओं के लिए जाना जाता है. दिवाली के मौके पर मंदिर में श्रद्धालु खास परंपरा का निर्वाह करते हैं, जिसमें अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्त मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जैसे ही उनकी मनोकामना पूरी होती है, वो पुन: मंदिर में आकर स्वास्तिक सीधा बनाते हैं.

तीन रूपों में दर्शन देती हैं माता

मंदिर में स्थापित महालक्ष्मी की प्रतिमा भी काफी मनमोहक है. कहा जाता है कि यहां मां तीन अलग-अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं. महालक्ष्मी सुबह बच्चे के रूप में, दोपहर में एक युवा के रूप में, और रात को एक वृद्ध महिला के रूप में दिखती हैं. इसके अलावा, मां की प्रतिमा में छह हाथ हैं, जिनमें अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं और मां कमल के फूल पर विराजमान हैं.

परमार राजाओं के काल में हुआ था मंदिर का निर्माण

बताया जाता है कि ऊन महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण परमार राजाओं के काल में हुआ था. उस काल में खरगोन और उसके आस-पास कई मंदिरों का निर्माण किया गया था. बाकी सभी मंदिरों की हालत जर्जर है, लेकिन मां लक्ष्मी का मंदिर आज भी ठीक-ठाक हालात में है. मंदिर की प्रतिमा 1000 साल पुरानी है, जिसे पत्थर से बनाया गया था. भक्तों के बीच ऊन महालक्ष्मी का मंदिर काफी लोकप्रिय है.

दिवाली पर होती है विशेष पूजा

भक्तों की मान्यता है कि यहां जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना कर मुराद मांगता है तो वह जरूर पूरी होती है. यहां मां को धन, सुख, यश और वैभव की देवी के रूप में पूजा जाता है. दिवाली पर मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है और धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष हवन रखा जाता है. भक्तों के लिए मंदिर के द्वार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और दिवाली के दिन हजारों की संख्या में भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

