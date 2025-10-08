Advertisement
6 करोड़ की पुश्तैनी जमीन के लिए डॉक्टर बना अपराधी! छोटे भाई को कुचलने 10 लाख की दी सुपारी, हत्या करवाने का था प्लान

Khargone News-खरगोन में भाई ने भाई की हत्या की साजिश रच डाली. डॉक्टर भाई ने अपने छोटे भाई की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी. आरोपी डॉक्टर के मकसद 19 बीघा जमीन हड़पना था, जिसकी कीमत 6 करोड़ी रुपए है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:12 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन में हत्या की साजिश रचने के केस में फरार डॉक्टर ने आत्मसमर्पण कर दिया. डॉक्टर ने पूछताछ के दौरान कबूल किया है कि उसने ही अपने भाई की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी. उसने पुलिस को बताया कि माता-पिता ने उसके छोटे भाई को पुश्तैनी जमीन दे दी थी, इसी वजह से वह भाई से नाराज था. उसका मकसद 19 बीघा जमीन हड़पना था, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है. 

भाई पर हुआ था शक
आरोपी डॉ. दीपक शर्मा इंदौर के तेजाजी नगर में प्रैक्टिस करता है. जमीन के नामांतरण के बाद उसे भाई संदीप शर्मा पर शक हुआ, जिसके चलते उसने हत्या की साजिश रच डाली. इसे अंजाम देने के लिए उसने देवास के रहने वाले तनिष रंधावा से बातचीत की. इसके बाद 29 सितंबर को थार से संदीप को कुलचने की कोशिश की गई. 

25 हजार दिए थे एडवांस 
आरोपी डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि सुपारी के तौर पर उसने 25 हजार रुपए एडवांस पेमेंट किया था. 29 सितंबर को उसके साथियों ने एक थार गाड़ी किराए पर ली. इसके बाद संदीप शर्मा का पीछा किया और उसे जान से मारने की कोशिश की. लेकिन संदीप बच गया. इस मामले में पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल थार गाड़ी, एक तलवार, चाकू और सुपारी का एडवांस पेमेंट 17 हजार कैश बरामद किया है.

खेत में छिपकर बचाई जान
29 सितंबर की रात संदीप शर्मा काटकूट स्थित अपनी दुकान से बड़ेल गांव अपने घर लौट रहा था, तभी काले रंग की धार गाड़ी में सवार आरोपियों ने उसका पीछा किया. गुजरातीपुरा मोड़ पर थार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संदीप सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरा. इसके बाद आरोपियों ने हथियार ने निकालकार उसे गालियां दीं और जान से मारने की धमकी दी. लेकिन संदीप किसी तरह नाले से निकलकर पास के मक्के के खेत में छिप गया और अपनी जान बचाई. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

