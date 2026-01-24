Advertisement
टंट्या मामा मूर्ति को लेकर बड़ा 'फर्जीवाड़ा', कांस्य की जगह लगाई फाइबर, दो इंजीनियरों पर गिरी गाज

Tantya Mama Statue Controversy: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में टंट्या मामा की मूर्ति विवाद में प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है. वहीं प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के दो इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं इस मामले को लेकर सियासत होने लगी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 24, 2026, 04:35 PM IST
Khargone Statue Controversy: खरगोन में जनजातीय जननायक टंट्या मामा की मूर्ति को लेकर उठा विवाद अब बड़ा प्रशासनिक मामला बन गया है. टंट्या मामा भील तिराहा पर स्थापित की गई मूर्ति को लेकर सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद भोपाल से सीधी कार्रवाई हुई है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगर पालिका खरगोन में पदस्थ दो इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि तय मानकों और टेंडर शर्तों को नजरअंदाज कर सस्ती फाइबर की मूर्ति लगा दी गई, जिससे जनभावनाएं आहत हुईं और मामला सार्वजनिक विवाद में बदल गया.

नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे के आदेश पर सहायक यंत्री मनीष महाजन और उपयंत्री जितेंद्र मेढ़ा को दोषी मानते हुए निलंबित किया गया है. विभाग का कहना है कि मूर्ति स्थापना से पहले भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जो गंभीर लापरवाही मानी गई. सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन को देखते हुए दोनों अधिकारियों पर विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है. निलंबन अवधि में दोनों अधिकारियों को इंदौर स्थित नगरीय प्रशासन कार्यालय से अटैच किया गया है, ताकि जांच निष्पक्ष रूप से हो सके.

बीजेपी पार्षदों ने खोला मोर्चा
मूर्ति विवाद अब राजनीतिक रंग भी ले चुका है. भाजपा पार्षदों ने ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है. पार्षदों का कहना है कि सोशल मीडिया पर उन्हें इस मुद्दे को लेकर ट्रोल किया जा रहा है, जिससे उनकी छवि खराब हो रही है. इसी के विरोध में पार्षदों ने गांधी प्रतिमा पर सद्बुद्धि यज्ञ कर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया. उनका आरोप है कि पीआईसी की मंजूरी से करीब 10 लाख रुपये की कांस्य या धातु की मूर्ति लगनी थी, लेकिन सस्ती फाइबर की मूर्ति लगाई गई.

नया टेंडर जारी किया गया
विवाद बढ़ने के बाद नगर पालिका ने अब नई धातु की मूर्ति लगाने का फैसला लिया है. इसके लिए 19 जनवरी 2026 को नया ई-टेंडर जारी किया गया है, जिसकी अंतिम तारीख 2 फरवरी तय की गई है. अधिकारियों का दावा है कि 45 दिनों के भीतर सम्मानजनक तरीके से नई मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी. वहीं जनजातीय संगठनों और कुछ पार्षदों ने ठेकेदार पर एफआईआर की मांग तेज कर दी है. इस पूरे मामले में पहली गाज नगर पालिका की तकनीकी टीम पर गिरना चर्चा का विषय बना हुआ है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

