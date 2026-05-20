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MP के अनोखे चोर: चोरी के बाद 112 पर कॉल कर खुद बुलाते थे पुलिस, कैसे खुली पोल

Khargone News: एमपी के खरगोन जिले में पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है, जो चोरी करने के बाद खुद ही पुलिस को जानकारी देता था. लेकिन उनका खेल अब खत्म हो चुका है. 

Written By  Hitesh Sharma|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 20, 2026, 10:18 AM IST
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खरगोन में चोर गिरोह पकड़ा गया
खरगोन में चोर गिरोह पकड़ा गया

Khargone Thief Gang: कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है. क्योंकि इसमें आपका खेल खत्म हो ही जाता है. एमपी के खरगोन जिले में भी कुछ ऐसा ही सामने आया है. यहां पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है, जो चोरी के बाद खुद ही 112 पर कॉल करके पुलिस को चोरी होने की जानकारी देते थे. यह गिरोह ज्यादातर व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते थे. लेकिन इनकी यही चालाकी इन तक पहुंचने की वजह बन गई. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है. 

खरगोन में लगातार हो रही थी चोरियां 

खरगोन जिले में लगातार चोरियों की घटना सामने आ रही थी. कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जो देर रात शहर में आकर बाजारों की दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था.पुलिस ने इस मामले में तीन नाबालिगों सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, दर्जनों मोबाइल फोन और नकदी समेत करीब ढाई लाख रुपए का सामान बरामद किया गया है. खरगोन पुलिस के मुताबिक पिछले करीब डेढ़ महीने से शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थीं. 

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बदमाशों ने न्यू राधावल्लभ मार्केट स्थित एक इंश्योरेंस ऑफिस को निशाना बनाकर वहां से लैपटॉप, कैमरा और नकदी चोरी की थी. इसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग दुकान और सीतावल्लभ मार्केट के एक कियोस्क सेंटर में भी चोरी की वारदात हुई थी. बिस्टान रोड क्षेत्र के व्यापारिक प्रतिष्ठान भी गैंग के निशाने पर थे. लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद पुलिस अधीक्षक डॉ रवींद्र वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की थी. जिसके बाद इन चोरों को पकड़ा गया. 

ओवर कॉन्फिडेंस पड़ा भारी

चोर पुलिस को भ्रमित करने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाते थे. थाना प्रभारी के अनुसार बदमाश अपने मोबाइल फोन से डायल 112 पर कॉल करते थे और बिना कोई जानकारी दिए फोन काट देते थे. वारदात के बाद लौटते समय रास्ते में दो से तीन बार इस तरह फर्जी कॉल कर पुलिस का ध्यान दूसरी दिशा में भटकाने की कोशिश की जाती थी. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए देर रात शहर में प्रवेश करते थे और चोरी के तुरंत बाद उसी रात शहर छोड़कर निकल जाते थ.। इससे पुलिस को उनके मूवमेंट का पता लगाने में कठिनाई हो रही थी. हालांकि पुलिस ने जब घटना स्थलों और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस इंदौर के देव गुराडिया निवासी सन्नी रावल और तीन नाबालिग आरोपियों तक पहुंची. हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने चोरी की वारदातें कबूल कर लीं हैं. 

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दो नाबालिगों पर पहले भी चोरी और मारपीट जैसे मामलों में प्रकरण दर्ज हैं. नई आपराधिक कानून व्यवस्था के तहत पुलिस ने विधिविरुद्ध बालकों के माता-पिता को भी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 95 के तहत आरोपी बनाया है. 

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