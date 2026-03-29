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सावधान! सर्दी-खांसी का इलाज कराने गई मासूम की क्लिनिक में मौत, पिता के सामने ही तड़पकर तोड़ा दम, डॉक्टर पर लगे गंभीर आरोप

Khargone Girl Death Case: मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बिस्टान इलाके में इलाज के दौरान 16 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने मामा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:36 PM IST
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Khargone Girl Death Case
Khargone Girl Death Case

Khargone Doctor News: खरगोन के बिस्टान इलाके से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां 16 साल की एक छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई. मिली जानकारी के मुताबिक, लड़की को सर्दी-खांसी की शिकायत थी, जिसके लिए उसे गांव के एक निजी क्लिनिक में जाकर दिखाया. इलाज के कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. इस दौरान स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश का माहौल भी देखने को मिला है. 

मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने और स्लाइन चढ़ाने से लड़की को घबराहट हुई. लेकिन कुछ ही देर में लड़की की हालत बिगड़ गई, वह बेहोश हो गई और वहीं उसकी मौत हो गई. इस घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया है. पिता ने बताया कि अपने पैर के जख्म का इलाज कराने जा रहे थे और साथ में बेटी को भी दिखा दिया.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
बताया यह भी जा रहा है कि इसके बाद डॉक्टर खुद ही लड़की को अपनी गाड़ी से करीब 17 किलोमीटर दूर खरगोन ले गया. वहां एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. परिवार का कहना है कि अगर समय पर सही इलाज मिलता तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी. दुख की बात यह है कि छात्रा ने एक दिन पहले ही 9वीं कक्षा का रिजल्ट पाया था, जिसमें उसने 75 प्रतिशत अंक हासिल किए थे.

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पुलिस में शिकायत दर्ज कराई
वहीं घटना के बाद परिजनों ने बिस्टान थाने में शिकायत दर्ज कराई है और निजी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. इस मामले ने एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में चल रहे निजी क्लिनिकों की व्यवस्था और इलाज की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

रिपोर्टः राकेश जयसवाल, खरगोन

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