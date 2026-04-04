जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही, सर्जरी के दौरान पेट में ही रह गया नैपकिन, महिला ICU में भर्ती

Khargone News: खरगोन जिला अस्पताल में मेडिकल लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक महिला के पेट के अंदर सर्जरी के दौरान नैपकिन छूट गया. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब महिला की हालत बिगड़ने लगी, तो उसके परिवार वालों ने उसे इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नैपकिन को निकालने के लिए दूसरी सर्जरी की गई.
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Khargone News: मध्यप्रदेश के खरगोन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है. यहां एक महिला मरीज के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर द्वारा पेट में नेपकिन छोड़ देने का गंभीर मामला सामने आया है. सर्जरी के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती गई, जिसके चलते उसके परिवार वाले उसे इंदौर के एक निजी अस्पताल ले गए. वहां किए गए जांच परीक्षणों के दौरान यह पता चला कि पिछले ऑपरेशन के दौरान उसके पेट के अंदर एक सर्जिकल नैपकिन छूट गया था. इसके बाद उस नैपकिन को निकालने के लिए इंदौर में एक दूसरी सर्जरी की गई.
सर्जरी के दौरान पेट में ही रह गया नैपकिन
बताया जा रहा है कि सेल्दा निवासी मनीषा घोड़माड़े का जिला अस्पताल डॉक्टर मोहित गुप्ता ने सर्जरी की थी. जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी, तो उसके परिवार वाले उसे आनन-फानन में इंदौर ले गए. वहां एक निजी अस्पताल में जब उसकी जांच की गई, तो डॉक्टर और परिवार वाले दोनों ही हैरान रह गए. महिला के पेट के अंदर एक सर्जिकल नैपकिन (कपड़ा) फंसा हुआ मिला. इंदौर के डॉक्टरों ने उस नैपकिन को निकालने के लिए तुरंत दूसरी सर्जरी की. फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और वह इंदौर के ICU में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.
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रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई
जैसे-जैसे यह मामला बढ़ा खरगोन स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया. जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. राजकुमारी देवड़ा ने इस घटना की पुष्टि की और इसे बेहद गंभीर बताया. उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तीन वरिष्ठ डॉक्टरों की एक विशेष टीम गठित की है. जांच टीम यह पता लगाएगी कि ऑपरेशन थिएटर के भीतर प्रोटोकॉल का उल्लंघन कैसे हुआ और इस गंभीर लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान करेगी. सिविल सर्जन ने बताया कि 17 मार्च को खरगोन में महिला की सर्जरी हुई थी. ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था. रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी.
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