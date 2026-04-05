पति है या शैतान...पहले लाठियों से पत्नी के अंग-अंग तोड़े, फिर खून से लथपथ शव के साथ ही गुजारी पूरी रात; मासूम बच्चे भी थे साथ

Khargone news: मध्य प्रदेश के खरगोन से दंग कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक हैवान पति ने अपनी दूसरी पत्नी को बेरहमी से मारकर मौत के घाट उतार दिया है. पति को पत्नी का बार-बार बाहर जाना पसंद नहीं था. पत्नी की इस आदत पर उसने चरित्र शंका करना शुरू कर दिया. हालात तब बिगड़ गए जब पति ने देर रात अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर डाली. हत्या इतनी दर्दनाक तरीके से किया गया था कि महिला के हर अंग पर चोट के निशान पाए गए हैं. हैवान पति अपने बच्चों संग पत्नी के शव के बगल में पूरी रात सोता रहा.

जब हैवान बना पति

आरोपी पति की पहचान जगदीश डाबर के रूप में हुई है जिसने दूसरी शादी अपनी साली रीमा बाई से की थी. जगदीश की पहली बीवी अपने 5 बच्चों संग पहले ही अलग हो चुकी थी. जगदीश अब अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था. जगदीश को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा था. पत्नी का बार-बार बाहर जाना जगदीश को पसंद नहीं था. जगदीश को शक था कि पत्नी का किसी दूसरे युवक से अफेयर चल रहा है. जिसकी वजह से विवाद शुरू हुआ जिसका खौफनाक अंत देखने को मिला है. घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के पिछोड़िया गांव के पलासला फलिया की है.

खौफनाक तरीके से किया हमला

जांच में सामने आया कि जगदीश ने दर्दनाक तरीके से पत्नी को दुनिया से खत्म किया था. पत्नी पर पहले लाठी से हमला किया गया फिर उसकी पिटाई की गई. हमला इतना गंभीर था कि महिला के हर अंग पर चोट के निशान पाए गए हैं. खून के बहने और गंभीर चोटों के कारण महिला की मौत हुई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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पूरी रात शव के साथ सोता रहा

इस घटना में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि जगदीश ने जिस पत्नी की निर्मम हत्या की थी, पूरी रात उसी के शव के साथ सोता रहा. जगदीश ने शव को बगल में रखा और फिर अपने दोनों बच्चों के साथ बेफ्रिक होकर रातभर सोता रहा. सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी वहीं मौजूद था जिसे फिर तुरंत हिरासत में लिया गया.