Khargone Crime: पति की सनक ने उजड़ा दिया हंसता खेलता परिवार, मनपंसद सब्जी न बनने पर गर्भवती पत्नी को दी खौफनाक सजा

Khargone Crime News: मध्यपदेश के खरगोन जिले की झिरन्या तहसील से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक सनकी पति ने मामूली विवाद के बाद अपनी गर्भवती पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौक पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार 28 वर्षीय सुनील का शुक्रवार सुबह अपनी 25 वर्षीय पत्नी शीला बाई के साथ खाना बनाने को लेकर झगड़ा हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि सुबह करीब 9:00 बजे, सुनील ने अपने घर से लगभग 70 मीटर दूर एक नाले के पास अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से लगातार दो बार वार किया. गर्दन पर वार लगने से शीला बाई गंभीर रूप से घायल हो गईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के कारण महिला के दो छोटे बच्चे एक पांच साल की बेटी और एक तीन साल का बेटा अपनी मां की ममता से वंचित हो गए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से यह भी पुष्टि हुई है कि महिला गर्भवती थी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलते ही भीकनगांव के SDOP राकेश आर्य और स्टेशन इंचार्ज गहलोत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. FSL टीम के डॉ. सुनील मकवाना ने भी घटनास्थल का मुआयना किया और सबूत जुटाए. बताया जा रहा है कि आरोपी सुनील पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के जालना में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था और कुछ ही दिन पहले अपने परिवार के साथ गांव लौटा था. पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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