इंदौर की श्रद्धा का निकला खरगोन कनेक्शन, गुमशुदगी से शादी तक यहां खुले सारे राज

Indore Shraddha Tiwari Case: इंदौर की एमआईजी थाना क्षेत्र से लापता हुई आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी भले ही मिल चुकी है, लेकिन उसकी गुमशुदगी से लेकर शादी तक के मामले में कई अहम खुलासे हो रहे हैं. क्योंकि मामला अब एक प्रेम विवाह में बदल गया है, सात दिन पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हुई श्रद्धा की लोकेशन जब खरगोन जिले के महेश्वर के पास चोली गांव में स्थित प्राचीन काल भैरव मंदिर में मिली, तो परिवार और पुलिस भी चौंक गए. क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन खरगोन जिले के महेश्वर से मिला है, बताया जा रहा है कि उसने महेश्वर में ही करणदीप सिंह से शादी की थी.

श्रद्धा बोल मर्जी से की शादी

महेश्वर में शादी रचाने के बाद श्रद्धा और उसके प्रेमी करणदीप ने दावा किया कि उन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया है और किसी तरह की ज़बरदस्ती या अपहरण नहीं हुआ, यह विवाह मंदिर परिसर में रविवार को संपन्न हुआ, जिसकी जानकारी मंदिर के पुजारी की बेटी ने दी. उसके अनुसार, मंदिर में घंटी बजने की आवाज़ पर जब वह बाहर आई, तो युवक और युवती माला पहने खड़े मिले।. पूछताछ में युवती ने खुद को श्रद्धा बताया और कहा कि वह अपनी मर्जी से शादी कर रही है. वहीं श्रद्धा के परिवार ने सात दिन पहले इंदौर के एमआईजी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों का कहना था कि श्रद्धा अचानक बिना किसी सूचना के घर से गायब हो गई थी और मोबाइल भी बंद था. पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला.

जानकारी के अनुसार, श्रद्धा और करणदीप पिछले कुछ महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे, दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई और धीरे-धीरे दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई. घर वालों को इस रिश्ते की भनक तक नहीं थी. इसी बीच दोनों ने एक साथ भागकर शादी करने की योजना बनाई, जिसके बाद ही श्रद्धा अचानक से अपने घर से लापता हो गई थी. जब पुजारी की बेटी ने दोनों से बातचीत की, तो श्रद्धा ने स्पष्ट कहा कि यह उसका निजी निर्णय है और कोई इसमें दखल न दे.

असमंजस में है परिवार

श्रद्धा का परिवार पूरी तरह से फिलहाल असमंजस में नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो श्रद्धा मिल गई है, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपने पसंद के लड़के से शादी भी कर ली है. परिवार और पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. शादी भले ही कानूनी दस्तावेजो के बिना मंदिर में हुई हो, लेकिन युवती बालिक है और अपनी मर्जी से विवाह कर रही है, जिससे कानूनी कार्रवाई की गुजाइंश कम रह जाती है. वहीं चोली के स्थानीय निवासी और मंदिर के पुजारी इस घटनाक्रम से हैरान हैं, उनका कहना है कि यह मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र है, और यहां गुपचुप शादी होना असामान्य घटना है.

