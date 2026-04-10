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खंडवा में लोगों से भरा ट्रक पलटा, 20 से ज्यादा लोग घायल, एक की मौत

Khandwa News-खंडवा में मंधावा में लोडिंग आयशर वाहन पलट गया. इस हादसे में वाहन में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई. घायलों को खरगोन जिले के सनावद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 10, 2026, 04:54 PM IST
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खंडवा में लोगों से भरा ट्रक पलटा, 20 से ज्यादा लोग घायल, एक की मौत

Truck Full of People Overturned-मध्यप्रदेश के खंडवा में शुक्रवार दोपहर 40 लोगों से भरा तेज रफ्तार आयशर ट्रक पलट गया.इस हादसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि घायलों में 14 लोगों की हालत नाजुक है. सभी घायलों को खरगोन जिले के सनावद अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. यह घटना पुनासा चौकी क्षेत्र के डूडगांव का है. 

मामेरा लेकर गए थे सभी
जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 60 वर्षीय बाबूलाल के रूप में हुई. आयशर सवार सभी लोग तलबड़िया गांव के रहने वाले थे. वे ग्राम तलबड़िया से मामरे लेकर ग्राम ठुकरा देवला गए थे. वापस लौटते समय डूडगांव के पास हादसा हो गया. परिवार में खुशियों का माहौल मातम में बदल गया. 

ओवरटेक करने की कोशिश में हुआ हादसा
बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने ओवरटेक करने की कोशिश की और वाहन से कंट्रोल खो दिया. सड़क किनारे उतरते ही आयशर ट्रक पलट गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. कई लोग वाहन के नीचे दब गए और मदद के लिए चीखते-चिल्लाते रहे. मौके पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. 

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घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया
मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकालकर निजी वाहनों और एंबुलेंस से सनावद अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को खंडवा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है. वहीं मृतक बाबूलाल के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. वहीं हादसे को लेकर पुलिस का कहना है कि ओवरलोडिंग, ओवरटेक और लापरवाही की वजह से हादसा होने की आशंका है. तकनीकी कारणों और चालक की स्थिति की भी जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ में बड़ा हादसा: 2 कारों में जोरदार भिंड़त, 6 की मौत, मच गई चीख पुकार

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