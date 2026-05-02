13 महीने का बच्चा निगल गया कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन, डॉक्टरों ने परिश्ता बनकर बचाई जान

Khargone News: खरगोन जिले के ग्राम सिलोटिया में एक शादी समारोह की खुशियों के बीच में उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब, 13 माह का बच्चा खेल-खेल में कोल्डिंग्स का ढक्कन निगल गया. ढक्कन उसकी स्वास नली फंस गया. जिससे उसे स्वास लेने में तकलीफ होने पर परिजन अस्पताल ले गए. पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वहां उपचार नहीं होने पर जिला अस्पताल पहुंचे. शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने टेक्नीक से आधे घंटे की कोशिश के बाद ढक्कन निकाला तो बच्चे और परिजनों ने राहत की सांस ली.

घटना में खरगोन जिले के कसरावद तहसील के ग्राम मिर्जापुर का रहने वाला प्रवीण पटेल अपनी पत्नी और बच्चे के साथ शादी समारोह में शामिल होने अपने मामा कैलाश के घर टांडाबरूड थाना क्षेत्र के सिलौटिया गांव आया था.

सभी शादी की खुशियों में मगन थे, बच्चे भी खेल रहे थे, इस दौरान खेलते खेलते अचानक 13 माह के शिवाय ने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन गटक लिया, जैसे ही उसके परिजनों को पता चला वहां सब अचरज में पड़ गए, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था,ढक्कन निकालने के लिए जद्दोजहद करना प्रारंभ कर दी. इस दौरान वह ढक्कन बाहर तो नहीं निकला उल्टा गले में जाकर फंस गया, जिसकी वजह से बच्चे की सांस रुकने लगी, फौरन बच्चों को टांडाबरुड के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया लेकिन वहां पर उसकी हालत को देखते हो उसे जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया. जिला अस्पताल खरगोन के पीआईसीयू वार्ड में 13 माह के सिवाय को भर्ती किया गया. यहां मौजूद शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत पाटीदार डाक्टर हितेश सोलंकी ने अपनी टीम के साथ ढक्कन निकालने का प्रयास किया.

डॉक्टर शशिकांत ने बताया सबसे पहली गलती बच्चों को खेलने के दौरान इस तरह की वस्तुएं नहीं दे जिसे वह गटक ले. दूसरी गलती घर पर निकालने के प्रयास से ढक्कन काफी अंदर स्वास नली में पहुंचकर उसे चौक कर सकता था. जिससे बच्चे की जान जा सकती थी. हम लोगों ने कैथेटर और लैंडिंग स्कोप उपकरणों का उपयोग कर पानी निकालने की टेक्नीक अपनाते हुए करीब 2 से 3 बार प्रयास किया उसके बाद बड़ी मुश्किल से ढक्कन बाहर निकाला गया. इस प्रक्रिया में लगभग आधा घंटे का समय लगा. ढक्कन बाहर निकालने के बाद सभी ने राहत की सांस ली. बच्चों के पिता प्रवीण पटेल ने डॉक्टर को भगवान का रूप बताते हुए आभार प्रकट किया. उनका कहना था कि डॉक्टर देव दूत के रूप में आए और मेरे बच्चे की जान बचा ली. फिलहाल उसकी हालत ठीक है और वार्ड में उसका उपचार चल रहा है.

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