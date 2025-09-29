Advertisement
MP में गरबा खेलते-खेलते मौत, 'ओ मेरे ढोलना' गाने पर नाच रही महिला अचानक गिरी, पति के सामने तोड़ा दम

Khargone News-खरगोन में दुर्गा पंडाल में गरबा कर रही महिला की अचानक मौत हो गई. जमीन पर अचानक गिरने से पहले महिला अपने पति का साथ ओ मेरे ढोलना गाने पर डांस कर रही थी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 29, 2025, 03:50 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन में एक दुर्गा पंडाल में गरबा कर रही महिला की हार्ट अटैक से मौत हो गई. महिला अपने पति के साथ ओ मेरे ढोलना गाने पर डांस कर रही थी. इसी दौरान वह झांकी के सामने गिरी और दम तोड़ दिया. यह पूरी घटना खरगोन जिले के भीकनगांव के पलासी गांव की है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला नाचते हुए दिखाई दे रही है. महिला की उम्र महज 19 साल थी और 4 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी. 

गरबा कर रही थी महिला
जानकारी के अनुसार, सोनम अपने पति कृष्णपाल के साथ सिंगाजी मंदिर पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने गरबा कर रही थी. इसी दौरान नाचते समय वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी. महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सोनम खी शादी इसी साल मई में कृष्णपाल से हुई थी. सोनम अपने पति कृष्णपाल के साथ गरबा में शामिल हुई थी. दोनों पति-पत्नी साथ में नाच रहे थे.

हंस रहे थे लोग
नाचते-नाचते समय सोनम जमीन पर गिर पड़ी. पहले पंडाल में मौजूद लोग इसे गिरने की घटना समझकर मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे. लेकिन जब सोनम नहीं उठी तो हड़कंप मच गया. पति कृष्णपाल ने उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन जब नहीं उठी तो बाकी लोग भी आ गए. लोगों ने उसे तुरंत उठाया लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी.

व्रत थी सोनम
परिजनों ने गांव के एक डॉक्टर को बुलाया, जिसने सोनम को मृत घोषित कर दिया. वहीं सामान्य मौत होने के चलते परिवार ने पोस्टमॉर्टम नहीं कराया और सोमवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया. जानकारी के अनुसार, सोनम ने नवरात्रि के दौरान उपवास रखा था. रोज रात को आरती के बाद समाज की महिलाएं गरबा करती थीं. नई शादी के कारण सोनम और उसके पति भी इसी साल जोड़े में बैठे थे. सोनम की मौत का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

