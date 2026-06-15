गेमिंग ऐप की लत में बैंक के 41 लाख पार, खरगोन की महिला कैशियर गिरफ्तार, दिल्ली-मुंबई में छिपी थी

पहचान छिपाकर भागती रही आरोपी कैशियर

बैंक से रकम समेटकर ऋतु 25-26 मई को फरार हो गई थी. वह मुंबई स्थित अपने ससुराल पहुंची और परिजनों से झूठ बोला कि वह छुट्टी लेकर आई है. पकड़ने जाने के डर से उसने परिवार को मोबाइल नंबर भी बंद करवा दिए थे. पुलिस की एक टीम ने उसकी तलाश में दिल्ली को रोहिणी इलाके में चार दिनों तक भेष बदलकर और स्थानीय लोगों से घुल-मिलकर जानकारी जुटाई. हालांकि, पुलिस के हाथ आने से पहले ही ऋतु परिवार के साथ इंदौर होते हुए खरगोन लौट आई, जहां उसे पकड़ लिया गया.