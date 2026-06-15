गेमिंग ऐप की लत में बैंक के 41 लाख पार, खरगोन की महिला कैशियर गिरफ्तार, दिल्ली-मुंबई में छिपी थी

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MP News-मध्यप्रदेश के खरगोन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की ठीबगांव शाखा में हुए 41 लाख 58 हजार 95 रुपए के गबन मामले में फरार चल रही महिला कैशियर ऋतु गोस्वामी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती पूछताछ में आरोपी महिला ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उसने गबन की गई रकम में से 35 लाख रुपए से ज्यादा की राशि स्टार मेकर नाम के एक ऑनलाइन गेम में हार दी.
हवाई यात्रा और सैर-सपाटे में खर्च किए पैसे
थाना प्रभारी सुदर्शन कुमार के मुताबिक, आरोपी महिला किसी लिंक के जरिए इस ऑनलाइन गेम से जुड़ी थी और धीरे-धीरे इसमें बड़ी रकम गंवा बैठी. गबन के पैसों से ऋतु ने अपने पति, बच्चे और सास-ससुर को हवाई यात्रा भी कराई और मुंबई, दिल्ली और इंदौर की सैर कराई. पुलिस ने महिला के पास से 1 लाख 49 हजार रुपए नकद, तीन मोबाइल फोन और बैंक का आईडी कार्ड बरामद किया है.
पहचान छिपाकर भागती रही आरोपी कैशियर
बैंक से रकम समेटकर ऋतु 25-26 मई को फरार हो गई थी. वह मुंबई स्थित अपने ससुराल पहुंची और परिजनों से झूठ बोला कि वह छुट्टी लेकर आई है. पकड़ने जाने के डर से उसने परिवार को मोबाइल नंबर भी बंद करवा दिए थे. पुलिस की एक टीम ने उसकी तलाश में दिल्ली को रोहिणी इलाके में चार दिनों तक भेष बदलकर और स्थानीय लोगों से घुल-मिलकर जानकारी जुटाई. हालांकि, पुलिस के हाथ आने से पहले ही ऋतु परिवार के साथ इंदौर होते हुए खरगोन लौट आई, जहां उसे पकड़ लिया गया.
ब्रांच मैनेजर समेत दो आरोपी फरार
एसपी रवींद्र वर्मा ने बताया कि मुख्य आरोपी ऋतु से रिमांड पर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में ठीबगांव शाखा के सहायक कैशियर त्रयंबक वाणी और पूर्व शाखा प्रबंधन राजेश राठौड़ भी आरोपी हैं, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं. पुलिस उनकी गिरफ्तारी और बाकी रकम की वसूली के प्रयास कर रही है. बैंक की जांच समिति की रिपोर्ट के बाद, 29 मई को वर्तमान शाखा प्रबंधन राजेश गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
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