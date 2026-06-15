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गेमिंग ऐप की लत में बैंक के 41 लाख पार, खरगोन की महिला कैशियर गिरफ्तार, दिल्ली-मुंबई में छिपी थी

Khargone News-खरगोन में बैंक से 41 लाख रुपए से ज्यादा का गबन कर फरार हुई महिला कैशियर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लया है. आरोपी महिला ने गबन की बड़ी रकम ऑनलाइन गेम और परिवार के सैर-सपाटे में उड़ा दी. आरोपी महिला के पास से कुछ नकदी और मोबाइल बरामद हुए हैं, इस मामले में तीन आरोपी अभी फरार हैं.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 15, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 10:28 PM IST
गेमिंग ऐप की लत में बैंक के 41 लाख पार, खरगोन की महिला कैशियर गिरफ्तार, दिल्ली-मुंबई में छिपी थी

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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